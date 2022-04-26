​Bebek Kütüphanesinde her gün etkinlik var

0-5 Yaş grubu çocuklara eğlenirken öğrenme imkanı sunan Bebek Kütüphanesi her hafta çeşitli etkinlikler düzenliyor. Haftalık programlar Sincan Belediyesinin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Aileler randevu alarak diledikleri etkinliklere katılabiliyor.

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi, 1369 üyesiyle hem anneler hem de çocuklar için faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Okuyan, araştıran bir neslin yetişmesi amacıyla Bebek Kütüphanesi’nde 0-5 yaşındaki çocuklara kitap sevgisi aşılanıyor. Okuma bilinci kazandırılmasının yanında eğitici-öğretici etkinlikler de yapılıyor.

Her Hafta Farklı Eğitimler

0-5 yaş arası çocuklara eğlenirken öğrenme imkânı sunan Sincan Bebek Kütüphanesi'nde her hafta İngilizceden orff ritim çalışmalarına akıl oyunlarından atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik gerçekleşiyor.

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Sincan Bebek Kütüphanesi'nde Sincan Belediyesi Spor Eğitmeni ile bebeklerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla sportif etkinlikler düzenleniyor.

Orff ritim çalışmaları ile çocuk üzerinde konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi öğrenme, grup çalışmasını öğrenme gibi çok önemli kazanımlar sağlanıyor.

Artık materyal atölyesinde ise çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm anlatılıyor. Artık materyaller kullanarak, çocuklar yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini bir yandan geliştirirken bir yandan da çevrelerindeki materyalleri yeniden dönüştürerek farklı bir pencereden bakabilme becerisi ve çevreye karşı duyarlı olma bilinci kazanıyor.

Ayrıca Bebek kütüphanesinde oyunlar eşliğinde İngilizce ve temel matematik dersleri de veriliyor. Akıl Oyunları ve Oyun Terapi etkinlikleri yapılıyor.

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Bebek Kütüphanesi'nde aile danışmanlığı hizmeti de verilmekte olup, online ve birebir yapılan terapiler ile ailelerin sosyal ilişkilerine destekte bulunuluyor.

Haftalık etkinlik takvimi Sincan Belediyesinin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Etkinliklere katılabilmek için www.sincan.bel.tr adresinden randevu alınması gerekiyor.