​Bekleme süresi azaldı kapasite yüzde 53 arttı ​

Üniversite - Arabayatağı arasındaki 23 kilometrelik hattı kapsayan çalışmanın ilk fazı 10 Ekim 2020’de, ikinci fazı 21 Mart 2021’de ve son fazı da 21 Ağustos 2021’de tamamlandı. Pandemi koşullarında ulaşımın daha seri sağlanması amacıyla sistem yeni eğitim dönemiyle birlikte devreye alındı.

Toplu ulaşımın aksamaması amacıyla normal işletimin durduğu gece 12.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sürdürülen çalışmalara yaklaşık 140 milyon TL harcandı. Sistem devreye alınmadan önce, 07:30 - 09:00 saatleri arasında, Acemler’den üniversite istikametine 15 sefer yapılabilirken, sistem devreye alındıktan sonra, 07:30 - 09:00 saatleri arası sefer sayısı 23’e çıkarıldı. Mevcut durumdaki kapasite, sadece Acemlerden üniversite yönüne yüzde 53 oranında artmış oldu.

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Başkan Alinur Aktaş, projenin tanıtımını Bursaray Şehreküstü İstasyonu’nda Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldığı toplantıda yaptı.

Törende konuşan Başkan Aktaş, “Yeni hatlar eklemekle beraber, mevcut hatların da en verimli şekilde kullanılması için çalışıyoruz. Artık yoğunluğa da gerek yok çünkü 2 dakika sonra yenisi gelecek” diye konuştu.