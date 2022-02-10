Gündem Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL GÜNDEM

Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Niğde genelinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

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Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
​Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Niğde Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki kar temizleme çalışmalarını bizzat Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yönetiyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünden bu yana etkili olan ve devam eden kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz yaya ve sürücülerimizin sorun yaşamaması için kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediyemizin Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışının ardından Niğde genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar.

Niğde Belediyesi olarak iş makinalarımız ve personellerimizle karla mücadele çalışmalarımız devam edecek. Şu an itibariyle solüsyon, tuzlama ve kaldırım temizleme ekiplerimiz başta hastane yolu olmak üzere merkez cadde ve yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyorlar. Merkez cadde ve sokaklarımız açıldıktan sonra ara sokakları da açmaya başlayacağız. Bu süre zarfında herhangi bir gecikme veya sıkıntı oluşmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Eşit bir şekilde imkanlarımız nispetinde her yere ulaşacağız inşallah. Tüm hemşerilerimiz olumsuz hava koşullarının oluşturduğu acil durumlarda belediyemizle iletişime geçebilirler” dedi.

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