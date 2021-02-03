Benzin istasyonunda pompalı tüfekle soygun: Zanlı yakalandı

Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi üzerindeki
akaryakıt istasyonuna saat 02.00 sıralarında gelen şüpheli, montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkartıp, market bölümündeki çalışanlardan kasayı açmasını istedi. Kasadaki 2 bin 200 TL'yi alan şüpheli kaçtı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis ekibi, Emre K. olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
OYNAT 00:49
İzmir'de akaryakıt istasyonundan pompalı tüfekle soygun kamerada
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir benzin istasyonunun market bölümünde bir kişi tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aldığı paralar ile olay sonrası yaya olarak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Görüntülerde şüphelinin, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfeği çalışanlara doğrulttuktan sonra paraları alıp, hızla kaçması yer alıyor.
Şüpheli Emre K.’nin soygun öncesi bir pastane çalışanına doğrulttuğu tüfeği havaya ateşleyip, kaçtığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
OYNAT 00:32
Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheliyi, altın çekme makinesiyle kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
OYNAT 00:35
Çekmeköy’de kuyumcuda silahlı gasp kamerada
Çekmeköy'de müşteri gibi girdiği kuyumcudaki çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerinde altını gasp eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kuyumcuya silah doğrulttuğu anlar ise kameralara yansıdı.
OYNAT 00:59
Copla kuyumcuyu soymak isteyen isteyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi: Copla saldırı anları kamerada
Silivri'de kuyumcuda yaşanan sorgun girişiminde, soyguncunun kuyumcuya copla saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı. İş yeri sahibinin, silahla vurarak etkisiz hale getirdiği soyguncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.