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İZMİR

Benzin istasyonunda pompalı tüfekle soygun: Zanlı yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde akaryakıt istasyonundaki marketi pompalı tüfek ile soyan Emre K. (23), polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Akaryakıt istasyonunda soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı.
Akaryakıt istasyonunda soygun gerçekleştiren zanlı yakalandı.

Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna saat 02.00 sıralarında gelen şüpheli, montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkartıp, market bölümündeki çalışanlardan kasayı açmasını istedi. Kasadaki 2 bin 200 TL'yi alan şüpheli kaçtı.

Çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis ekibi, Emre K. olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir'de akaryakıt istasyonundan pompalı tüfekle soygun kamerada
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İzmir'de akaryakıt istasyonundan pompalı tüfekle soygun kamerada
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir benzin istasyonunun market bölümünde bir kişi tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aldığı paralar ile olay sonrası yaya olarak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Görüntülerde şüphelinin, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfeği çalışanlara doğrulttuktan sonra paraları alıp, hızla kaçması yer alıyor.

Şüpheli Emre K.’nin soygun öncesi bir pastane çalışanına doğrulttuğu tüfeği havaya ateşleyip, kaçtığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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