Bera Alanya Otel yeni gökyüzü havuzu ile sezonu açtı

BAYANLAR HAVUZU KOMPLEKSİNE 1.500.000 $ YATIRIM

Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz yaptığı açıklamada; “Otelimizde kadın erkek havuzlarının ayrı olmasının yanında ailenizle vakit geçirebileceğiniz, güzel bir tatilin başlangıcı için ortak kullanım aile havuzumuz da mevcut” diyen Cengiz, “Bayanlar için özel havuzumuzda 1.500.000 $’lık bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sezon yeni alt yapısıyla hizmet vermeye başladık. Kadınlar havuzu komplekslerimizde misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek snack kafe, aqualar, yarı olimpik yüzme havuzu, yenilenen mini clubun yanı sıra Avrupa’nın en güzel Gökyüzü havuzu olma özelliğine sahiptir” diye konuştu.





KONFORLU VE UNUTULMAZ BİR TATİL

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “17 yıllık tecrübemiz ve tüm altyapımızla sezon hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Huzurlu ve konforlu tatilin adresi Bera Alanya olarak sezon açılışını yaparak müşterilerimize misafir etmeye başladık. 332 odamızla bu sezon da tam kapasite konaklama hizmeti vereceğiz. Konuklarımızın hassasiyetlerine özel imkanlar ile alkolsüz aile oteli olarak hizmet veren otelimizde yılların tecrübesinin yansıtıldığı hizmet kalitesiyle hayallerdeki tatil için misafirlerimizi Bera Alanya’ya bekliyoruz” dedi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Konaklama, tatil içeriği ve organizasyonlar hakkında da bilgiler veren Bera Alanya Genel Müdürü Cengiz, “Misafirlerimize konaklama ve tatil anlamında her türlü imkanı sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bera Alanya olarak bu yıl Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sevcan Orhan, Oğuzhan Koç ve Kafadar gibi birbirinden ünlü sanatçı ve gruplar otelimizde sahne alacak. Konserler, aktiviteler ve animasyonlarla 2024 yılı tatil sezonunda da tüm müşterilerimize hiç unutamayacakları bir tatil organizasyonu yaşatacağız. Bayrama özel fırsatlardan faydalanmak ve Bera Alanya’nın konforlu odalarında konaklamak için hemen arayın, tatilinize geç kalmayın!” diyerek tatilcileri Bera Alanya’ya davet etti.