Oğlu öldürülmesin diye para vermiş: Berber koltuğunda korkunç cinayet

Olay, 22 Mart 2022 Salı günü akşam saatlerinde Şahinbey Fırat Mahallesi’nde bulunan bir berberde meydana gelmişti. İddiaya göre Yasin Demir (25) tıraş olmak için berber koltuğuna oturduğu sırada dükkâna giren silahlı bir kişi tarafından kurşunlanmış, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

OĞLU ÖLDÜRÜLMESİN DİYE PARA VERMİŞ

Üç ay önce evlendirdiği oğlunun öldürülmesiyle büyük bir acı yaşayan Yusuf Demir’in annesi Ülger Demir, olayın üzerinden 25 gün geçmesine rağmen katil zanlısının hala bulunamadığını ifade ederek acılarının her geçen gün daha da katlandığını söyledi.

Olayın oluş nedeni ile ilgili ilginç iddialarda bulunan acılı anne, oğlunun sadece bir kızı severek evlendiği için bu durumu hazmedemeyen kızın amcası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ülger Demir, tıraş olurken kurşunlanarak öldürülen oğlunun katili olduğu iddia edilen şahsa oğlunu öldürmemesi karşılığında 50 bin lira verdiğini iddia etti.

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"OĞLUMU BERBER KOLTUĞUNDA ÖLDÜRDÜLER"

Oğlunun canice öldürüldüğünü söyleyen, bunların sadece bir kızı severek evlendiği için yapıldığını ileri süren acılı anne Ülger Demir, “Oğlum bir kızla evlendi. Kızı iki sene önce istedik vermediler. Sonra aradan iki yıl geçti ve 'Gelin kızı alın' dediler. Gittik kızlarını aldık ama bize bu iş olunca 'Gaziantep’ten göçün gidin, yoksa sizi vuracağız' dediler. 25 gün önce de oğlum berberde tıraş olurken eşi aramış. 'Neredesin?' demiş. Oğlum da 'Tıraş oluyorum' demiş. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra da gelip berberi taramışlar. Oğlumu sırtından ve vücudunun pek çok yerinden vurdular. Oğlumu öldürdüler” dedi.

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"KATİLİNİ BULUN"

Oğlunun katilinin gelinin amcası olduğunu iddia eden ve 25 gündür bulanamadığını söyleyerek yetkililere seslenen acılı anne, “Oğlumun katili bulunsun. Olay olalı 25 gün oldu ama oğlumun katili hala bulunamadı. Yer yarıldı da yerin dibine girdi sanki. Kimse bulamıyor bu katili. Benim oğlum 3 aylık damattı. Arıyla, namusuyla gelin getirdim ben, her şeyini aldım. Sonu böyle oldu. Yetkililerden yardım istiyorum. Bize yardım etsinler. Kızın amcası, yeğeni benim oğlumla evlenmiş diye kin etmiş. Onun öldürdüğü iddia ediliyor. Kızın ailesi de bulmaya çalışıyor ama onlar da bulamadı hala” ifadelerini kullandı.

Oğlunun kaybetmenin acısıyla dünyanın başına yakıldığını ifade ederek göz yaşı döken Ülger Demir, “Benim oğlum öldü, dünyam başıma yıkıldı. Ben 25 gündür yerin dibindeyim. Oğlum öldü, ben de onunla beraber öldüm. Beter bir haldeyim, evimin yiğidi gitti. En kıymetlim, en küçük oğlum öldürüldü” şeklinde konuştu.

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"50 BİN LİRA VERDİM"

Katil zanlısı olduğu iddia edilen gelininin amcasının düğün döneminde oğlunu öldürmemek için kendisinden 60 bin lira para istediğini ve bu paranın 50 bin lirasını verdiğini de iddia eden gözü yaşlı anne, “Oğlumun katilinin yakalanmasını istiyorum. Günlerdir bulunamadı. Ben bu şahsın bir an önce yakalanarak hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bu şahıs oğlum o kızla evlenince bizi tehdit etmeye başladı. 'Oğlunu öldüreceğim' dedi. Oğlumu öldürmeme karşılığında benden 60 bin lira para istedi. Ben de 50 bin lira verdim, 10 bin lira daha verecektim ama buna rağmen oğlumu öldürdü. Lütfen bize yardım edin” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Kentsel dönüşüm kapsamında Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkılmasına karar verildi. Yıkım firması 2 hafta önce yaklaşık 40 yıllık olduğu tahmin edilen binanın işlemlerinin tamamlanmasından sonra iş makineleri ile gelerek, yapıyı yıkmaya başladı. İlk gün ekipler tarafından binanın bir kısmı yıkıldı. Bina bekçisi Ayhan Çetin, bir sonraki gün sabah saatlerinde hemen arka sokakta bulunan, vatandaşların yaşadığı 5 katlı apartmandan sesler duydu. Çetin, durumu yıkım firmasına bildirdi. Avcılar Belediyesi'nde görevli uzman ekipler, gün içerisine gelerek seslerin geldiği apartmanda inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın zemininde kayma olduğu tespit edilirken, kolonların da çatladığı belirlendi. Bunun üzerine apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Eşyalarını alamayan apartman sakinleri olayın şokunu yaşarken, bazı aileler gidecek yerlerinin olmadığı belirterek karara tepki gösterdi. Dairelerdeki eşyaların daha sonra belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.<br> Binada çatlayan kolonları fark ederek olası bir faciayı önleyen bina bekçisi Ayhan Çetin, \"Görevliler geldi inceledi. Hemen yıktırılmasına karar verdi. Ancak, işlemler bir türlü bitirilemedi. Bizim yıkım da durdu\" dedi.<br>Yıkım firmasında görevli Ali Erbek, \"7 katlı binanın yıkımını yaparken ön taraftaki binanın kolonunun da çöktüğünü öğrendik. Ondan sonra bina tahliye edildi. 15 gündür bekliyoruz. Belediye binayı yıkmamıza izin vermiyor şuan. İzin verilirse 2 binayı da yıkacağız\" diye konuştu. Sokakta iş yeri bulunan Erman Akın, \"İlk bina yıkımına başlandı. Arka sokaktaki yapışık diğer binanın dengesi bozuldu ve kolonu çatladı. Biz de iş yerimize girmeye korkar olduk. Müşterimiz gelmez oldu. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz\" ifadelerini kullandı. İstanbul'un göbeğinde tedirgin bekleyiş: İş yerimize girmeye korkar olduk Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmaya başlanan binada çalışmalar sürerken, hemen yanında bitişik düzen inşa edilen apartmanın kolonları çatladı. Ortaya çıkan bu gelişme üzerine 5 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

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FOTOĞRAF 10 Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi renkte akıyor. Daha önce de yeşil ve kırmızı aktığı gerekçesiyle gündeme gelen derede 6 aydan fazla süredir İSKİ'nin ıslah çalışması yürütülse de bir sonuç ele edilemiyor. Geçen hafta da gündeme gelen renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi. Ayamama Deresi'nde yine aynı görüntü: Mavi akıyor İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi yeniden mavi renkte akmaya başladı. Mavi renge dönüştüren atık suyun Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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