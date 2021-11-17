Gündem Beş yıldızlı otelde kalan 60 öğrenci yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu
BOLU

Beş yıldızlı otelde kalan 60 öğrenci yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu

Bolu'da, 5 yıldızlı otelde konaklayan 60 lise öğrencisi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler tedaviye alınırken, soruşturma başlatan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune alarak tahlile gönderdi.

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Haber Merkezi DHA
Beş yıldızlı otelde kalan 60 öğrenci yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu
Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Koru Otel’de ara tatil dönemini değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen 60 özel okul öğrencisi, otelde yemek yedikten sonra, akşam saatlerinde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti yaşadı.

Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numunelerin yarın incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.

Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, yeğeninin yediği tavuktan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar.” dedi.

Katliam gibi kaza: Takılı kalan hız kadranı her şeyi anlatıyor
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolu şehir merkezi çıkışı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Orhan Karaca idaresindeki 35 ARY 834 plakalı Peugeot marka otomobil, aşırı hız sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme levhasının demir direğine çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle karşı şeride uçarak takla atan otomobilin motoru yol kenarına fırlarken, hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaza sırasında araçtan fırlayan Muhammed Emin Karaca’nın (11) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Orhan Karaca ile aynı aileden yolcular Emirhan, Hatice, Tuğba ve Azra Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Konya Şehir Hastanesi Hastanesine kaldırılan sürücü Orhan Karaca ve yolcu olarak araçta bulunan Emirhan Karaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza mahalline sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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“Beni solladı, sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti direğe vurdu\"<br><br>Kaza yapan otomobilin kendisini solladıktan sonra kaza yaptığını anlatan Vahit Şen, “Ben seyir halinde gidiyordum. Önümde tır yavaş gidiyordu. Ben tırı sollamaya çalıştım. Aracımla tam çıkacaktım arkadan bir araç farı gördüm. Bana sadece bir selektör yaptı, ben onu görünce orta aynadan baktım, hızı bayağı yüksekti...
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Ben korkudan tekrar tırın arkasına girdim. Eğer ben tırın arkasına girmeseydim direkt bana vuracaktı. Beni solladı, sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe vurdu. Motor koptu araba karşı tarafa geçti. Daha sonra sağlık ekibi ve polisi aradık onlar hemen geldi” dedi.
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Katliam gibi kaza: Takılı kalan hız kadranı her şeyi anlatıyor
Konya'da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada, motoru yerinden fırlayan otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü.

Adana'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan kaçmak isterken 3’üncü kattan aşağı düştü
FOTOĞRAF 7
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Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği evin sahibiyle karşılaşınca balkondan kaçmaya çalıştığı esnada 3’üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Yaralanan hırsızlık şüphelisi,” Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten” diyerek kendisini savundu.
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evin 3’üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali K. (46) bir müstakil eve hırsızlık amacıyla girdi. Eve girdikten sonra Cumali K. ikametin sahibiyle karşılaştı.
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Panikleyen Cumali K. balkondan inmeye çalıştığı sırada 3’üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polisler, sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.
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Yakalanan Cumali K., kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı.
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Cumali K.,” Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım” diyerek kendisini savundu.
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Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen Cumali K., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
Adana'da ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan kaçmak isterken 3’üncü kattan aşağı düştü
Adana'da arkadaşıyla birlikte 4 katlı apartmanın 3'üncü katına giren hırsız ev sahibini görünce kaçmak için balkondan aşağı atladı. Telefon direğine asılarak aşağı inen arkadaşı çaldığı telefonlarla kaçarken, düşerek yaralanan Cumali K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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