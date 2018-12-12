Beşiktaş'ta yol çöktü

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Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü binasında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun meslektaşlarına verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Şaşkın olduğunu belirten Sarıcaoğlu, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.