Beşiktaş'ta yol çöktü, kamyonun tekeri çöken yola girdi. Beşiktaş Ihlamur Caddesi'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
Park halindeki kamyonun sağ arka tekeri yolun çöken bölümüne düştü. Çökmenin meydana geldiği alanda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çökme nedeniyle caddedeki trafik akışı etkilenmedi.Dün de Beşiktaş Akatlar'da meydana gelen toprak kaymasında ise bir ev hasar görmüştü. Esenyurt'ta da yoğun yağış nedeniyle çöken yola bir işçi servisi minibüsü düşmüş ve 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.