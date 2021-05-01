Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı Konya-Adana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı
KONYA

Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı: Konya-Adana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında Konya-Adana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı.

Haber Merkezi İHA
Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı: Konya-Adana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana gelen olayda Abdullah Kılıç idaresindeki yabancı plakalı tırda yangın çıktı. Tır şoförü yangını fark etmesi sonucu aracı ana yoldan çıkararak sağ şeride çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak tır yüklü olan beyaz eşyalarla birlikte alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangında tırın dorsesinde yüklü olan buzdolaplarının tamamı yandı ve tır kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsünün beyanına göre tırın arka tarafından başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Eskişehir’den bir fabrikadan yüklenen buzdolaplarının Kıbrıs’a götürüldüğü öğrenildi. Yangın esnasında Konya-Adana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
MSB Pençe operasyonlarından yeni fotoğraflar paylaştı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.