Gündem Beykozdaki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında
İSTANBUL

Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Beykoz'da çıkan orman yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Beykozdaki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltında
Beykoz

Geçtiğimiz pazar günü (3 Temmuz) Beykoz ilçesi Baklacı mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, görevlilerin drone ile yaptıkları kontrol sırasında belirlenerek itfaiye ekiplerine haber verildi.

Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ormanlık alanın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan B.N. isimli şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mevsimsel şartlardan dolayı olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan yapılan denetimler kapsamında; 03.07.2022 tarihi 11.30 sıralarında görevlilerimizce drone ile yapılan kontroller esnasında ilimiz Beykoz ilçesi Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktığı görülmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri talep edilmiş, çok sayıda kara hava itfaiye ekibi olay yerine intikal etmiş ve kısa sürede yangın kontrol altına alınmıştır.

Yapılan takip sonucunda ormanlık alanın sınırında şüpheli hareketlerde bulunan B.N. isimli şahıs görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."


Beykoz'da orman yangını
GÜNDEM
Beykoz'da orman yangını

Beykoz'da orman yangını: Havadan karadan müdahale ediliyor
FOTOĞRAF 11
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Beykoz'da orman yangını çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.<br>
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Olay yerine helikopter sevk edildi. <br>
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Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
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İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Beykoz'da orman yangını: Havadan karadan müdahale ediliyor
Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.


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