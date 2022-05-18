Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgardan binanın balkonu çöktü

Beylikdüzü'ndeki olay, Gürpınar Mahallesi’nde bir sitenin 10 katlı binasının 8’nci katındaki dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha öncede belediyeye hasarlı olduğu bildirilen ve önlem alınmayan balkonu üzerinde eşyalarında ağırlık yapmasıyla aniden çıkan fırtınayla birlikte çöktü. Çökme anında etrafta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

GÜNDEM Güngören'de korku dolu anlar: Binanın balkonu çöktü

İHA

Konuyla ilgili konuşan site sakinlerinden Celal Sönmez, “5-6 yıl Önce o balkonun sıkıntılı olduğu belediyeye söylenmişti. Bugün de ansızın yıkıldı. Fırtınanın oluşmasıyla beraber oluştu. Birden yıkıldı çöktü. Yaralı vesaire yoktu. Havalar sıcak olsa çocukların oyun oynama yeriydi” dedi.

İHA





"İhmalsizlik yaptı belediye"

Ev sahibi Hanım Yılmaz olay sırasında evde olmadığını ve yaşananları anlatarak, “Dilekçem belediyede. Bana gelip 'burası kentsel dönüşüm olacak biz karışmıyoruz' dediler. Alttan yukarıya direk verilecekte dediler. Buradan birkaç kişinin daha balkonu öyle. İhmalsizlik yaptı belediye ilgilenmedi” şeklinde konuştu.



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"Rüzgar balkonu sallıyordu"

Site sakinlerinden Mehtap Keleş, balkonun rüzgardan da sallandığını gördüğünü belirterek, “Buranın bir önceki yöneticisiyim. Zaten burası kentsel dönüşüme girecek iyi bir müteahhit ile anlaşırsak. Fakat bu balkon yaklaşık 15 senedir böyle. Bir önceki kiracı buraya mobilya da yığdı. Ağırlık oluştu. Daha sonra kiracı çıktı tamirde ettirildi burası. İhmalkarlık var. Ben çamaşır topluyordum. Yıkılmasını zaten hep bekliyorduk. Rüzgar etkili oldu. Rüzgar sallıyordu balkonu” diye konuştu.

FOTOĞRAF 9 Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki yaşadığı dairede tadilat yaptığı sırada balkon çöktü. Balkonla beraber aşağı düşen Yılmaz yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan ev sahibini yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturan parçaları aldı. Avcılar Belediyesi ekipleri yaptıkları incelemeden sonra binanın önlem amacıyla mühürlenmesine karar verdi. Balkonda kalan ve tehlike oluşturan parçalar kepçe ile kırılarak alındı. 14 AYDA 7'NCİ BALKON<br><br>Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte Avcılar'da son 14 ay içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 7'ye yükseldi. Çöken diğer 6 balkon ise şunlar: 11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci kat balkonu çöktü, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5'inci kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile çöktü, 2 işçi ağır yaralandı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü, ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katı binanın 2 ve 3'üncü kat balkonları yine kendiliğinden çöktü, bina mühürlendi.<br>3 Ağustos 2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan o tarihte sadece 1 ailenin terk etmediği 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4'üncü kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bina mühürlendi. 18 Ekim 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki 4 katlı Deviz Apartmanı'nın giriş katındaki balkon dün saat 16.30 sıralarında gürültü ile çökünce bina mühürlendi.<br> 14 ayda 7'nci oldu: Avcılar'da balkon çöktü bina mühürlendi, ev sahibi yaralı İstanbul Avcılar'da balkonu çöken bina tedbir amacıyla mühürlendi. Avcılar'da son 14 ayda balkonu çöken 7'nci bina olduğu belirlendi. BiP'te paylaş

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