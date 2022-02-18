Beyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik eden pitbull silah sayıldı: Sahibi tutuklandı

Olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı.

Bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırdı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı.

OYNAT 00:59 Beyoğlu'nda pitbull dehşeti kamerada: Sahibinin elinden kurtulup sokaktakilere saldırdı Beyoğlu'nda tasmasız gezdirilen köpek sahibini uyaran vatandaşlara saldırdı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, sokakta yürüyen 3 kişiyi yaraladı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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TEŞHİS ÜZERİNE YAKALANDI

Olay sonrasında yakalanarak gözaltına alınan pitbull köpeğin sahibi Orhan Yıldırım, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli Yıldırım'ın ifadesi alındı. Yıldırım olay yerinde olmadığını söylediyse de şikayetçiler Muzaffer Akçay ve Bilgin Elbay'ın şüpheliyi teşhis etmiş olmaları ve ayrıca tanığın şüphelinin kendisini yakalamak üzere gelen polislere de köpeğini salarak kaçtığını söylemesini dikkate alan savcı, bu savunmayı suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi.

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Savcılık, "şüphelinin vermiş olduğu komut sonrasında köpeğin harekete geçmiş olması ve köpeğin korkutucu gücünden faydalanılmış olmasını" dikkate alarak köpeği silahtan sayarak şüphelinin "Silahla basit yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti.

FOTOĞRAF 24 Olay, dün saat öğle saatlerinde Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pitbull cinsi bir köpek sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıya çıkartıldı. Bir süre sokakta ilerleyen köpeği gören vatandaşlar, sahibinin yanına giderek uyarıda bulundu. Köpek ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlardan birine saldırmaya başladı. Köpeğin hamlesine sopayla karşılık veren vatandaş yere düşünce köpekte kolunu ve bacağını ısırdı. Diğer vatandaşların da vurmasıyla köpek 2 kişiyi daha kol ve bacaklarından yaraladı. Dakikalarca köpeği uzaklaştırmak için yapmadıklarını bırakmayan vatandaşların hep birlikte yaptığı girişim sonucunda 3 kişi yaralı olarak köpeğin ağzından kurtarıldı. Polis pitbull sahibini yakaladı<br><br>Olayın ardından ise sahibi köpeği de alarak kaçtı.<br><br>Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı<br>Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 3 kişiden 1'i olan Muzaffer Akçayır, “Abi o an rüya gibiydi şokun etkisindeyim. Olay şöyle özetlemek gerekirse pitbull köpeği yoldan geçiyor. Abi bana soruyor bu köpek kimin? Başıboş geziyor. Bilmiyorum derken arkadan sahibi geliyor zincirsiz elinde zinciri sallayarak ben de bir vatandaş olarak uyarmak zorundayım. Haberlerde görüyoruz çocuğu param parça etti. Abicim bu yasak değil mi, dedim. Cevap vermedi bunun ağızlığı nerde, dedim cevap vermedi. En sonunda birkaç cümle söyledikten sonra bir ses duydum. O zinciri çıkarttı. Zaten direk kendimi yerde gördüm. 10 dakika rahat boğuştum. Ayağımı paramparça etti, diye düşündüm. Kafamı yere vurdum. Vücudumun her yerinde onun ısırık izlerini taşıyorum. Kabus gibi bir olay yaşadım. Esnafın vurmalarına rağmen bırakmıyor” dedi. <br>“10 dakika net boğuştum”<br>Kendine saldıran köpek ile 10 dakika boğuştuğunu söyleyen Akçayır, “İnatçı, vurmalarına rağmen beni paramparça edecek hale getirdi ayağımı. Platinli bir ayağım vardı yani ona rağmen korkudan ne diyeceğimi bilemedim, gözyaşlarına boğuldum. Sonra köpeğin sahibi kaçtı. Köpek ortadan kayboldu, çünkü herkesin derdi ben oldum. Beni kurtarma çabası, müdahale etmeye çalışıyorum. Elimi kapabilir diye müdahale edemiyorum. Ayağımı kaptırdım. Allah'tan bir fırsat buldum, kalktım bu sefer sırtımdan yani boğuştum. 10 dakika net boğuştum. Olay böyle. Samimiyetle söyleyebilirim gerçekten ölüm bana o kadar değildi. Çok yakındı. Resmen ensemde Azrail’in nefesini hissediyordum. Oradaki insanlar bana çaba gösterdi. Yani hayatta kalmam için çaba gösterdiler. Zamanla yarıştılar. Daha fazlası olabilirdi, daha kötü şeyler yaşayabilirdim. Ölebilirdim açık ve net. Psikolojik olarak çöküntüdeyim” şeklinde konuştu. “Sizin vasıtanızla şikâyetçi olduğumu beyan etmek istiyorum”<br><br>Akçayır, şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Ben de bir hayvan severim ama hayvan sevgisinin karşılığı bu olmamalı. Şöyle söyleyeyim açık ve net konuşmak gerekirse sizin vasıtanızla da söylemek istiyorum. Ben bu şahıstan, tanımadığım bu şahıstan şikayetçiyim maddi manevi. Dışarıda kalıyormuş, kağıtçıymış benim problemim değil. Bugün bana olur yarın küçük bir çocuğa olur. Polis abiler ve devletimiz sizin vasıtanızla görürse, ben kalkamıyorum, yürüyemiyorum, müracaat edemiyorum karakola ama tabi ki de sözlü olarak sizin vasıtanızla şikayetçi olduğumu beyan etmek istiyorum. Köpekten nasıl kurtuldum? Videoda da göründüğü gibi köpeğe çok sağlam vurdular. İnsanların çok sağlam vurmasına rağmen dişlerinin etinin ayağımda olduğunu hissettim. Yani kitlemişti beni. Bir boşluk vurdu biri arkasını döner dönmez ben havaya kalktım sonra yere düştüm bu sefer sırt tarafımdan ısırdı. Oradan uzaklaştı köpekte korkmuştu onca maruz kaldı şiddete yani kurtulduk sonuçta hayal gibi bir andı kabustu” diye konuştu. İstanbul’un göbeğinde dehşet: Bu kez hem pitbull hem de sahibi saldırdı Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini tasmasız gezdiren bir kişi kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı. Köpek de sokakta yürüyen üç kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi de gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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KÖPEĞİN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Yıldırım sorgusunda, köpeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. Yıldırım savunmasında, "İstanbul 5. Noterde kağıt işi yapmak için kamyonet aldım. 4 gündür noterde uğraşmaktayım. Bu suçla ilgim yoktur. Benim köpeğim vardı ancak aralık ayında mevzu oldu, köpeğime el koydular köpek polisleri. Cezaevine girdim çıktım bir daha köpeğimi görmedim. Olay yerinde değildim. Böyle bir şey yapmadım. Şikayetçileri yaralayan köpek bana ait değildir. Teşhis tutanağını da kabul etmiyorum. 6 Ocak'ta köpeğim belediyeye verilmiş. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Borçla kamyonet aldım, param yanacak. Sokakta barınıyordum, kendime ev tuttum, yeni yeni kendime yaşam kuruyorum, şikayetçiler beni nasıl teşhis etti bilmiyorum" dedi.

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TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, şikayetçilere ait adli tıp raporları, fotoğraftan teşhis tutanakları, şüphelini savunmalarını dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesi olduğuna ilişkin deliller olduğu, delillerin tam olarak toplanmamış olması, kaçma ve saklanma şüphesi nedeniyle şüpheli Orhan Yıldırım'ın "Silahla basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.