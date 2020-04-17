Beypazarı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Beypazarı Belediyesi tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO’ya gönderilen adaylık dosyası sonucunda Beypazarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeyi başardı.

Beypazarı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildiği açıklandı.

Birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Beypazarı, içinde bulunduğu evrensel, kültürel ve doğal değerlerinin dünyaya tanıtılması ve korunmaları için uluslararası kaynaklardan da yararlanılarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması hususunda büyük bir adım atmış oldu.

Beypazarı Belediyesi tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO’ya gönderilen adaylık dosyası kabul edildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Verdiğimiz uğraşlar sonucunda Beypazarı’mız UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde bu haber bizi oldukça çok sevindirdi. Önümüzde daimi listeye girmek için bir süreç var. Bu süreç hem bize, hem de ilçemize çok şey katacaktır’ dedi.