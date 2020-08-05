Beyrut'u havaya uçuran 2 bin 750 ton amonyum nitrat İstanbul Boğazı'ndan geçmiş!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir."

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Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti.



Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir. pic.twitter.com/pGQUYvEyhr — Mustafa Varank (@varank) August 5, 2020

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