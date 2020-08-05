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Gündem Beyrutu havaya uçuran 2 bin 750 ton amonyum nitrat İstanbul Boğazından geçmiş
POLİTİKA

Beyrut'u havaya uçuran 2 bin 750 ton amonyum nitrat İstanbul Boğazı'ndan geçmiş!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı. Bakan Varank, Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Bakan Mustafa Varank
Bakan Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir."

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Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.
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