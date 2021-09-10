Bilişim akademisinden istihdama büyük katkı ​

Arnavutköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilişim Akademisi’nde; Robotik Kodlama, 3DS MAX Endüstriyel Tasarım, Dene-Yap, Adobe After Effects, Web Programlama ve Akademik İngilizce gibi birçok kurs veriliyor. Bilişim alanında yer almak isteyen öğrencilere hizmet veren akademi ilk mezunlarının ardından yeni kurslarını da müfredatına ekleyerek, yeni eğitim dönemini sürdürüyor. Bilişim alanında birçok kursa ev sahipliği yapan Bilişim Akademisi, aynı zamanda verdiği eğitimler sonucunda istihdama da katkı sunuyor.

BİLİME ODAKLI EĞİTİM

Arnavutköy Bilişim Akademisi’nde 481 öğrencinin eğitim aldığını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “ Yaklaşık 10 ay önce hizmete aldığımız bilişim akademimiz tamamen teknoloji odaklı eğitime yöneldi. Burada genç kardeşlerimiz kendi alanlarıyla ilgili bizim açmış olduğumuz kurslardan yararlanıyor. Gençlerimizin daha nitelikli hale gelmesi için caba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AMAÇ DAHA NİTELİKLİ İŞ

Bilişim Akademisindeki kursların iş bulma odaklı olduğunu kaydeden Başkan Baltacı: “Buradaki kurslarımızın tamamı gelecekte öğrencilerimizin iş bulmalarına destek vermek ve iş bulma odaklı kurslar olarak ifade edebilirim. Ve bu sayede gençlerimizin iş bulmalarının önünün açılması ve daha nitelikli işlerde çalışmalarını temin etme gibi amaçlarımızdan dolayı burada hizmet veriyoruz” diye konuştu.

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