Gündem Binali Yıldırım İç tüzük yeniden uyumlaştırılacak
POLİTİKA

Binali Yıldırım: İç tüzük yeniden uyumlaştırılacak

TBMM Başkanı Yıldırım, "Mevcut iç tüzük parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir iç tüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

AF TEKLİFİ BÜTÜN KANUNLAR GİBİ İŞLEM GÖRECEK

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecektir. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir" dedi.

İÇ TÜZÜK YENİDEN UYUMLAŞTIRILMASI VAR

Meclis Başkanı Yıldırım, "Mevcut iç tüzük parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir iç tüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli yeni düzenlemeler olması da söz konusu." dedi.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesi hakkında konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Enis Berberoğlu hakkında hukukçular tartışıyorlar. Verilen karardan sonra Berberoğlu tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi içinde devam edecektir" dedi.

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
ABD ile yollar ayrıldı

ABD ile yollar ayrıldı

​Almanya gerçeği kabullendi.
Basra’da savaş çanları

Basra’da savaş çanları
AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti

AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti
Ayaklaryerdenkesildi

Ayaklaryerdenkesildi
KDV yerine tahvil alalım

KDV yerine tahvil alalım
Önceliğimiz içtüzük

Önceliğimiz içtüzük
Satışı dakullanımı dadenetimsiz

Satışı dakullanımı dadenetimsiz
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Rus uçağını İsrail düşürdü

Rus uçağını İsrail düşürdü
YEP’ten ihracata yeni bakış açısı

YEP’ten ihracata yeni bakış açısı
Milli yazılımyer altında

Milli yazılımyer altında
ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti

ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti
Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek

Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek
Alımların %60’ı yerli

Alımların %60’ı yerli
Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.