Binali Yıldırım: İç tüzük yeniden uyumlaştırılacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

AF TEKLİFİ BÜTÜN KANUNLAR GİBİ İŞLEM GÖRECEK

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecektir. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir" dedi.

İÇ TÜZÜK YENİDEN UYUMLAŞTIRILMASI VAR

Meclis Başkanı Yıldırım, "Mevcut iç tüzük parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir iç tüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli yeni düzenlemeler olması da söz konusu." dedi.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesi hakkında konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Enis Berberoğlu hakkında hukukçular tartışıyorlar. Verilen karardan sonra Berberoğlu tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi içinde devam edecektir" dedi.