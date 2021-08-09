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İSTANBUL

Binayı ateşe verip mahalleyi ayağa kaldırdılar

Ümraniye’de tek katlı metruk bir binayı bir süredir kendilerine mesken edinen uyuşturucu madde bağımlısı gençler, binayı ateşe verdi. Binayı yakan uyuşturucu bağımlısı gençler olay yerinden kaçarken mahalleli yangın nedeniyle panik yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Binayı ateşe verip mahalleyi ayağa kaldırdılar
Binayı ateşe verip mahalleyi ayağa kaldırdılar.

Ümraniye’de tek katlı metruk bir binayı bir süredir kendilerine mesken edinen uyuşturucu madde bağımlısı gençler, binayı ateşe verdi. Binayı yakan uyuşturucu bağımlısı gençler olay yerinden kaçarken mahalleli yangın nedeniyle panik yaşadı.

METRUK BİNAYI YAKTILAR


Yangın, Ümraniye, Site Mahallesi 3008. Cadde’de saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı gençler mahallede bulunan metruk binaları bir süredir kendilerine mesken edindi. Metruk binada gece saatlerinde yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını çıkaran madde bağımlısı gençler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Halk ve esnaf sayılarının her geçen gün arttığını belirterek madde bağımlısı gençlerden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

CAN KAYBI YOK

Yangından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni ve kaçan şahıslar ile ilgili çalışma başlattı.

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