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Bingöl'deki seçim zaferi sonrası AK Partili Arıkan'dan ilk açıklama: Bu şehrin 100 yıl sonrasını planlayacağız

Bugün yapılan yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan kazandı. Seçim zaferi sonrası açıklamada bulunan Arıkan, "Hiç zaman kaybetmeden bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız." dedi.

22:20 - 31/03/2024 Pazar
AA
Erdal Arıkan, seçim sonuçları sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdal Arıkan, seçim sonuçları sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bingöl Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, "Bu dönem inşallah göreceksiniz, hiç zaman kaybetmeden bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bingöl Belediye Başkanlığını kazanan Erdal Arıkan, partisinin Yenişehir Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, görev yaptığı süre boyunca halkla hep iç içe olduğunu söyledi.

"İstişareyi hep öne alacağız"

Halktan aldığı fikirlerle planlamalarını yaptıklarını dile getiren Arıkan, hiçbir zaman yalnız bırakılmadıklarını belirtti.

İkinci kez belediye başkanlığına seçilmesiyle omuzlarına çok ağır bir yük ve sorumluluk verildiğini ifade eden Arıkan, "Yine önümüzdeki 5 yılı sizlerle birlikte yöneteceğiz. İstişareyi hep öne alacağız. İstişare yapan insan, hiçbir zaman kaybetmez. Kolay kolay yanlış yapmaz. Yarın yanlış yapsa bile minimuma indirir." diye konuştu.

"Hiç zaman kaybetmeden bu şehrin 100 yıl sonrasını planlayacağız"

Bütün teşkilatla aynı hassasiyeti ortaya koyacaklarını kaydeden Arıkan, şöyle devam etti:

"Şunu çok net söylüyorum, bizim birinci dönem çok ciddi bir heyecanımız vardı. Sizlerin bugün bize verdiği bu önemli sorumluluk gereği heyecanımızı inşallah artırarak sahada olacağız. Bu dönem inşallah göreceksiniz, hiç zaman kaybetmeden bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız. Bize ne yakışır, şu an bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımızın, her bir hemşerimizin, bu memleketin her bir insanının 50 yıl sonrasında da 100 yıl sonrasında da gelecek nesillere Bingöl'ü emanet etmek."



#AK Parti
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#Erdal Arıkan
#Seçim
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