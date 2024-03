Bingöl'deki seçim zaferi sonrası AK Partili Arıkan'dan ilk açıklama: Bu şehrin 100 yıl sonrasını planlayacağız

"Şunu çok net söylüyorum, bizim birinci dönem çok ciddi bir heyecanımız vardı. Sizlerin bugün bize verdiği bu önemli sorumluluk gereği heyecanımızı inşallah artırarak sahada olacağız. Bu dönem inşallah göreceksiniz, hiç zaman kaybetmeden bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız. Bize ne yakışır, şu an bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımızın, her bir hemşerimizin, bu memleketin her bir insanının 50 yıl sonrasında da 100 yıl sonrasında da gelecek nesillere Bingöl'ü emanet etmek."