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DİYARBAKIR

Bir anne daha evlat nöbetine katıldı: Oğullarım çalışmaya gitti kandırıp götürdüler

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı. İki çocuğuna seslenen acılı anne, "Oğullarım çalışmaya gitti, kandırıp götürdüler." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bir anne daha evlat nöbetine katıldı: Oğullarım çalışmaya gitti kandırıp götürdüler
​Bir anne daha evlat nöbetine katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1095'inci gününde sürüyor.

İki evladı için eyleme katıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Yakup ve Mehmet için kente gelen anne Hadice Demir de oturma eylemine katıldı.

Anne Demir, yaptığı açıklamada, evlatları için eyleme dahil olduğunu söyledi.

  • "Oğullarım çalışmaya gitti, kandırıp götürdüler." diyen Demir, gittikleri günden bu yana evlatlarından bir daha haber alamadığını dile getirdi.

Eşinin hayatta olmadığını belirten Demir, "İnşallah oğullarım gelir. Yakup, Mehmet, beni görüyorsunuz, artık gelin, yeter. Tek başınayım, yollara düşüp buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Ailelerden "evlat nöbetine destek çağrısı"

Daha sonra aileler, 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetine" destek çağrısı yaptı.

Aileler adına konuşan baba Necmettin Biçer de evlatları için 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemde olduklarını anımsatarak, 3 Eylül'de eylemlerinin 4'üncü yılına gireceğini kaydetti.

Biçer, herkesin 3 Eylül'de eylem yaptıkları HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek kendilerine destek olmalarını istedi.
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