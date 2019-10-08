Gündem Bir sigara parasıyla 3 bin çocuk sevindi
TRABZON

Bir sigara parasıyla 3 bin çocuk sevindi

Trabzon’da üniversite öğrencisi Hasret Keskin’in, 15-20 ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi ulaştırmak için sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı çığ gibi büyüdü. Takipçilerine, “Bir paket sigara parasına bir çocuğu mutlu etmek ister misiniz?” sorusunu yönelten Keskin, yaklaşık 3 bin çocuğu sevindirdi.

Haber Merkezi AA
Hasret Keskin'in sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu.
Hasret Keskin'in sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu.

Trabzon’da üniversite öğrencisi Hasret Keskin, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı üzerine hayırseverlerin kendisine ulaştırdığı kırtasiye malzemelerini 13 ilçedeki 15 köy okulunda eğitim gören yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştırdı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hasret Keskin, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek için 22 Ağustos’ta sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

BİR PAKET SİGARA PARASI

Takipçilerine, “Bir paket sigara parasına bir çocuğu mutlu etmek ister misiniz?” sorusunu yönelten Keskin, onlardan 2 kurşun kalem, 1 kırmızı kalem, birer küçük ve büyük boy defter göndermelerini istedi.

Keskin’in yaptığı çağrının yayılması üzerine yüzlerce kişi, çocuklara ulaştırılmak üzere kargoyla çok sayıda kırtasiye malzemesi gönderdi. Genç kız, bir ilkokul öğrencisinin ihtiyacı olan malzemeleri, kendi imkanlarıyla temin ettiği süt ve kekle 13 ilçedeki 15 köy okuluna ulaştırdı.

KÜÇÜK ÇAPLI BAŞLAMIŞTI

Hasret Keskin, Tonya ilçesine bağlı Büyük Mahalle’deki 17 Şubat İlkokulu yöneticileriyle de iletişime geçerek, öğrenciler için kırtasiye malzemesi getirdi. Keskin, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta ve dosyaları, anaokulu öğrencilerine de resim yaparken kullanabilecekleri çeşitli malzemeleri hediye etti. Bunların, ailesinin desteğiyle yaptığı küçük çaplı yardımlar olduğunu belirten 23 yaşındaki Keskin, daha fazla çocuğa ulaşmak için sosyal medyadan çağrıda bulunmaya karar verdiğini anlattı.

‘HEDEFİM BU KADAR BÜYÜK DEĞİLDİ’

Keskin, sosyal medya aracılığıyla belki 15-20 çocuğun ihtiyacını karşılayacak kadar malzeme toplanabileceği düşüncesiyle yola çıktığını ifade ederek, “Hedefim bu kadar büyük çaplı bir şey değildi, 15-20 çocuktu sonra büyüdü ve bu kadar çok çocuğa ulaştık. 13 ilçedeki 15 okula gittik. 3 bine yakın öğrenciye ulaştık, bu okulla birlikte sayı biraz daha arttı” dedi.

Defterleri silip tekrar kullananları gördüm

  • Keskin, Türkiye’nin dört bir yanından, ayrıca yurt dışından da yardımlar geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Bursa Taraftarlar Birliği çok fazla çocuğa ulaşacak şekilde yardım gönderdi. Yine Bursa’da büyük iş merkezlerinden yardımlar geldi. İstanbul’daki büyük şirketlerden, işadamlarından yardımlar geldi. Doğudaki bazı illerden, ‘Siz senelerce bize gönderdiniz, bu sefer de biz size gönderelim’ diyenler oldau, onların yardımları ulaştı. Trabzon ile hiç bağı, alakası olmayan insanlar bile yardım gönderdiler. Çok mutluyum, çocukların yüzündeki bir anlık gülümseme, o sevinçleri bile beni mutlu ediyor.”

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