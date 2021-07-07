Gündem Bisiklet Şampiyonası ile dünyaya tanıtım
KAHRAMANMARAŞ

Bisiklet Şampiyonası ile dünyaya tanıtım

Kahramanmaraş, 20 ülkeden 200’e yakın sporcunun katıldığı ‘Uluslararası Bisiklet Yarışları’ ile dünyaya tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinliğin sporda olduğu kadar turizmde de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bisiklet Şampiyonası ile dünyaya tanıtım​
Kahramanmaraşlı vatandaşlar gerçekleştirilen uluslararası bisiklet turnuvasına büyük ilgi gösterirken, şehrin kadim lezzetlerinden Kahramanmaraş Dondurması şov eşliğinde katılımcılara ikram edildi.

Dondurmasıyla ünlü edebiyat şehri Kahramanmaraş, “Uluslararası Bisiklet Yarışlarına” ev sahipliği yaptı. 20 ülkeden 200’e yakın sporcunun katıldığı 2 gün süren yarışmalarda “Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı” kentin tarihi ve turistik bölgelerinde gerçekleştirildi. Kahramanmaraşlı vatandaşlar gerçekleştirilen uluslararası bisiklet turnuvasına büyük ilgi gösterirken, şehrin kadim lezzetlerinden Kahramanmaraş Dondurması şov eşliğinde katılımcılara ikram edildi.

‘ŞEHRİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ’

  • Uluslararası Bisiklet Şampiyonası’nda dereceye girenlerin madalyaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi. Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdiği Edebiyat Yolu’muzda bisiklet şampiyonası düzenledik. Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından son derece önemli olan bu etkinlik sporda olduğu kadar turizmde de katkı sağlayacaktır” dedi.

‘ÜLKEMDE BURAYI HATIRLAYACAĞIM’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaların finalinde bayanlarda, Rusya’dan Anastasia Chursina birinci olarak bitirirken, erkeklerde ise Moğolistan’dan Jambaljamts Sainbayar ipi göğüsledi. Erkekler turunun galibi Jambaljamts Sainbayar ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada “Kahramanmaraşlı insanlar çok sıcakkanlı, çok misafirperver. İkram edilen dondurma muhteşemdi. Ülkeme döndüğümde burayı hatırlayacağım” ifadelerini kullandı. Kadınlar etabında ise birinci olan Anastasia Chursina ise, “Sıcak bir şehirde ve zorlu bir parkurda yarıştık. Fakat ona rağmen, rakiplerimi geçip birinci olduğum için mutluyum” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Mahsur kalan47 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan
47 kişi kurtarıldı

​Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Manisada korkunç kaza

Manisa'da korkunç kaza

​Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
Adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edildi

​'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı.
Nefes alamıyoruz <br>ama yine de gitmeyiz

Nefes alamıyoruz
ama yine de gitmeyiz

Direnişin sembol isimlerinden ​Muna El Kurd, Yeni Şafak'a konuştu.
Uyuşturucu parası <br>baldıza emanet

Uyuşturucu parası
baldıza emanet

​Kurye ve para aklama işini kadınlar yapmış.
En güçlü olduğu <br>yerde darbe yedi

En güçlü olduğu
yerde darbe yedi

​FETÖ'nün Orta Asya'daki 1 numarası.

Fezlekeler niye bekliyor

Fezlekeler niye bekliyor

​Devlet Bahçeli Meclis grup toplantısında konuştu.

Yolu 25 dakika kısaltacak

Yolu 25 dakika kısaltacak

Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferleri 10 Temmuz'da başlıyor.
Barcelona Filistin'i üzdü

Barcelona Filistin'i üzdü

İşgal altındaki Kudüs'te 'dostluk' maçı oynamayı kabul ettiler.
Çekilmediler kaçtılar

Çekilmediler kaçtılar

​ABD ve Alman askerleri, üsleri Afganlara haber vermeden boşalttılar.
İstihdamı teşvik eder

İstihdamı teşvik eder

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SGK prim müjdesi iş dünyasını sevindirdi.
‘Kaset’e bakın bugünü anlarsınız

‘Kaset’e bakın bugünü anlarsınız

​Deniz Baykal'dan, avukatı aracılığıyla saldırılara cevap
Derin tarih yazdı

Derin tarih yazdı

​Türkiye'ye ilk birinciliğini kazandırarak tarihe geçti.
Muharrem'i gösterme

Muharrem'i gösterme

​Genel Merkez'den Halk TV'ye talimat.
Oksijen iyi geldi

Oksijen iyi geldi

​Dört farklı noktaya konulan cihazlar olumlu sonuç verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.