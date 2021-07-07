​Bisiklet Şampiyonası ile dünyaya tanıtım​

Dondurmasıyla ünlü edebiyat şehri Kahramanmaraş, “Uluslararası Bisiklet Yarışlarına” ev sahipliği yaptı. 20 ülkeden 200’e yakın sporcunun katıldığı 2 gün süren yarışmalarda “Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı” kentin tarihi ve turistik bölgelerinde gerçekleştirildi. Kahramanmaraşlı vatandaşlar gerçekleştirilen uluslararası bisiklet turnuvasına büyük ilgi gösterirken, şehrin kadim lezzetlerinden Kahramanmaraş Dondurması şov eşliğinde katılımcılara ikram edildi.

‘ŞEHRİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Uluslararası Bisiklet Şampiyonası’nda dereceye girenlerin madalyaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi. Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdiği Edebiyat Yolu’muzda bisiklet şampiyonası düzenledik. Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından son derece önemli olan bu etkinlik sporda olduğu kadar turizmde de katkı sağlayacaktır” dedi.

‘ÜLKEMDE BURAYI HATIRLAYACAĞIM’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaların finalinde bayanlarda, Rusya’dan Anastasia Chursina birinci olarak bitirirken, erkeklerde ise Moğolistan’dan Jambaljamts Sainbayar ipi göğüsledi. Erkekler turunun galibi Jambaljamts Sainbayar ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada “Kahramanmaraşlı insanlar çok sıcakkanlı, çok misafirperver. İkram edilen dondurma muhteşemdi. Ülkeme döndüğümde burayı hatırlayacağım” ifadelerini kullandı. Kadınlar etabında ise birinci olan Anastasia Chursina ise, “Sıcak bir şehirde ve zorlu bir parkurda yarıştık. Fakat ona rağmen, rakiplerimi geçip birinci olduğum için mutluyum” diye konuştu.