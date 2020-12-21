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BİTLİS

Bitlis haberleri: PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ve Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

  • Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-166" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08" operasyonları başlatıldı.

Operasyon kapsamında, 2 sığınak, biksi makineli tüfek, kalaşnikof piyade tüfeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram plastik patlayıcı, roketatar, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, el yapımı el bombası, 37 elektrikli fünye, 100 metre infilaklı fitil, 2 anahtar sistemi, 2 TNT kalıbı, 8 büyük tüp, güneş paneli, 60 adet 4'lü pil bloğu, bin adet 12.7 milimetre doçka fişeği, bin 500 adet 7.62 milimetre biksi makineli tüfek fişeği, 2 bin 50 adet 7.62 milimetre kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 5.56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 200 metre kablo, 100 elektrik devre kartı, lazer metre, 20 çakmak tüpü, balyoz, keser, 10 kilogram çivi, 70 kitap, 15 boş defter, 100 kalem, 448 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda inşaat, mutfak ve giyecek malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

  • Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.
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