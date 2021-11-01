Bitlis'te 64 düzensiz göçmen ile altı organizatör yakalandı​

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.
Kontroller sırasında durdurulan iki minibüs ve dört otomobilde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
ALTI ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI
Organizatörlük yaptığı tespit edilen altı araç sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.