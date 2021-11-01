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BİTLİS

Bitlis'te 64 düzensiz göçmen ile altı organizatör yakalandı

Bitlis'te iki minibüs ve dört otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 64 düzensiz göçmen yakalandı, altı organizatör de gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Bitliste 64 düzensiz göçmen ile altı organizatör yakalandı
Bitlis'te 64 düzensiz göçmen ile altı organizatör yakalandı​

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Kontroller sırasında durdurulan iki minibüs ve dört otomobilde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

ALTI ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Organizatörlük yaptığı tespit edilen altı araç sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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