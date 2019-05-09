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EĞİTİM

Blockchain merkezi kuruldu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile ABD’den Northeastern Üniversitesi’nin iş birliği ile ortak Blockchain merkezi açıldı. İmza töreni Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tören TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleşti.
Tören TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleşti.

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin üniversitelerarası ilk ve tek Blokzincir Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi olan BAU BlockchainIST Center, nesnelerin interneti konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü ile ortak projeler geliştirmeye hazırlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Northeastern Üniversitesi’nde açılacak olan BAU-NEU Blockchain Laboratuvarı hem Amerika hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’deki fonlara ortak havuz üzerinden ulaşılmasını sağlayacak.

Bu sayede pek çok kişiye istihdam sağlanmış olacak. Blockchain konusunda Amerikan üniversitesine bilgi desteği sağlayacak Türkiye, bu sayede teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden ülke olacak.

Programda konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel “Bugün önemli bir konuda önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Prof. Dr. Tommaso Melodia’nın başkanlığında blockchain ve yapay zeka lablarında birlikte çalışmalar yapacağız. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye’den güzel işler çıkacağına inanıyorum" dedi.

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