Gündem Böbreğini satmak için başvuruda bulundu polisler yakaladı
İSTANBUL

Böbreğini satmak için başvuruda bulundu polisler yakaladı

İstanbul'da böbrek nakli için toplanan Etik Kurul'da nakil için başvuru yapanlardan Tuncay Ü'nün geçmişte çeşitli internet sitelerinde organlarını satmak için ilan koyduğunu fark edildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mavuş D. ve Tuncay Ü.'nün Etik Kurula gelip kurul önünde kendilerini anlatacakları sırada baskın düzenleyerek Mavuş D. ve Tuncay Ü.'yü gözaltına aldı. Tuncay Ü. polis ekiplerine verdiği ifadesinde maddi durumunun kötü olduğunu, bu sebeple böbreğini satmak istediğini ve 100 bin lira karşılığında anlaşma sağladıklarını itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
Tuncay Ü.
Tuncay Ü.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Organ Ticareti' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarıyla ilgili Eylül ayında yaptığı 3 farklı organ ticareti operasyonunda 9'u yabancı uyruklu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk operasyon 2 Eylül'de Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede oldu. Hastaneye sahte belgelerle böbrek nakli için başvuru yapan ve kendilerini akraba olarak tanıtarak müracaat eden kişilere şüpheliler hastaneye geldikleri sırada ekipler tarafından yakalandı. Bulgaristan uyruklu Kırıl N.İ. (47) ve verici olarak müracaat eden Ukrayna uyruklu Marııa O. (30) ve tercümanlık yapan Moğolistan uyruklu Munkhjın D. (30) ile Dungarmaa C. (32) gözaltına aldı.

BÖBREĞİNİ SATMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikinci operasyonu ise 10 Eylül'de yapıldı. Böbrek nakli için toplanan Etik Kurul'da nakil için başvuru yapanlardan Tuncay Ü'nün geçmişte çeşitli internet sitelerinde organlarını satmak için ilan koyduğunu fark edildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mavuş D. ve Tuncay Ü.'nün Etik Kurula gelip kurul önünde kendilerini anlatacakları sırada baskın düzenleyerek Mavuş D. ve Tuncay Ü.'yü gözaltına aldı. Tuncay Ü. polis ekiplerine verdiği ifadesinde maddi durumunun kötü olduğunu, bu sebeple böbreğini satmak istediğini ve 100 bin lira karşılığında anlaşma sağladıklarını itiraf etti. Mavuş D. ise ifadesinde organ yetmezliğinin bulunduğunu, bunun için organ nakli yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.


KUZENİNİN BÖBREĞİNİ ORGANINI SATACAKTI
Üçüncü operasyon ise 18 Eylül'de Küçükçekmece'de bulunan özel hastanede yapıldı. Hastaneye organ nakli için başvuran Ürdün uyruklu Nassem Yousuf Mohammed A., İsrail uyruklu Gamal Abu L. (58) ve Mahran Abo L. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakınları olan İsrail uyruklu Olmazia G.(39) ve Ürdün uyruklu vericinin akrabası ve organ ticaretinin organizatörlüğünü yapan Emad Abdel Halim Ahmad Q. (30)'yi gözaltına aldı. Emad Abdel Halim Ahmad Q., kuzeninin böbreğini İsrail'li bir kişiye satması için ikna ettiği ve böbreği alacak kişiyi bularak tarafları buluşturduğu ortaya çıktı.
4'Ü EMNİYETTEN SERBEST, 6'SI ADLİ KONTROL, 1 TUTUKLU
3 operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden tercüman olan Munkhjın D. ve Dungarmaa C. ile Mavuş D. ve Tuncay Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kırıl N.İ, Marııa O, Olmazıa G, Gamal Abu L., Mahran Abo L., ve Nassem Yousuf Mohammed Abu A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatörlük yaptığı belirlenen Emad Abdel Halim Ahmad Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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