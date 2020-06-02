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MUĞLA

Bodrum ve Milas’ın ormanlarını Türk ve Kırgız ekipler koruyacak

Bodrum ve Milas’ın ormanlarını Türk ve Kırgız ekipler koruyacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Güvercinlik Mahallesi’ndeki Gökçeler Mevkisi Helikopter Pisti ve Tesisleri’nde konuşlandırıldı.

Haber Merkezi İHA
Yangın söndürme helikopteri.
Yangın söndürme helikopteri.

Milas ve Bodrum başta olmak üzere bölgede çıkabilecek yangınlara havadan müdahale edecek olan helikopterde Kırgız Kaptanlar Nurmanbek Zakov ve Talaibek Akylbekov, Yetkili Türk Pilot Yusuf Bakar, Milas Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, uçuş mühendisi, yer teknisyenleri görev yapacak.

Yangın söndürme helikopteri.

15 Ekim tarihine kadar görev yapacaklar

Helikopterle çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahale edeceklerini belirten Yetkili Türk Pilot Yusuf Bakar, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Görevimiz Milas başta olmak, Muğla’nın diğer ilçeleri, İzmir, Aydın, Denizli gibi yerlerde çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahalede bulunmak. 15 Ekim tarihine kadar görev yapacağız.”

Bakar, görev yapacakları helikopterin yangınlara tek sortide 2 buçuk ton su attığını söyledi.

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