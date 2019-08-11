İcradan satın aldığı evin sahibi tarafından öldürüldü Bodrum'da akılalmaz olay: Evini icradan satın alan kadını öldürdü Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Arzu Ertan, icradan satın aldığı evin eski sahibi Fikret B.(51) tarafından pompalı tüfek ile vurularak, öldürüldü. Fikret B. ise bir süre sonra pompalı tüfek ile Turgutreis Jandarma Karakolu'na giderek, teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2019, 10:35 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019, 10:40 DHA