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MUĞLA

Bodrum'daki bir polisin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme: İki kişi Söke’de yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çatışmaya giren ve bir polisin yaralanmasına bir polisin de şehit olmasına neden olan şahıslarla bağlantıda olduğu iddia edilen 2 kişi Söke polisinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Bodrumdaki bir polisin şehit olduğu saldırıya yönelik iki kişi Söke’de yakalandı
Şehit Polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı

Bodrum’da yaşanılan çatışma ve polis memurunun şehit olduğu acı olay sonrasında polis sadece Bodrum’da değil tüm bölgede takibini arttırdı.

İstihbaratı değerlendiren Söke Polisi, Bodrum istikametinden Söke’ye giriş yapan bir otomobili takibe aldı.

Şehit Polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı
Şehit Polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı

İRTİBATLI İKİ KİŞİ YAKALANDI

Çatışmaya giren ve bir polisin yaralanmasına bir polisin de şehit olmasına neden olan şahıslarla bağlantıda olduğu iddia edilen 2 kişi Söke polisinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerle bağlantılı olan 2 kişi Aydın'da yakalandı
Şüphelilerle bağlantılı olan 2 kişi Aydın'da yakalandı

Yakalanan 2 şahıs Polis ekipleri tarafından Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgularının ardından şüphelerinin Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.

Şüphelilerle bağlantılı olan 2 kişi Aydın'da yakalandı
Şüphelilerle bağlantılı olan 2 kişi Aydın'da yakalandı

Şehit ateşi Denizli'ye düştü: Gözyaşları içinde uğurlandı
FOTOĞRAF 14
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Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
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Şehit polis Yangöz'ün acı haberi Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.
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Buldan İlçe Müftülüğünde memur olarak görevli baba Şahin Yangöz, oğlunun şehit olduğu haberini Kaymakam Murat Sarı, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı.
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Oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, gözyaşı döktü. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
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Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidin baba evine taziye çadırı kuruldu.
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Şehit Yangöz'ün bekar ve 6 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
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şehit düşen 26 yaşındaki Polis memuru Ercan Yangöz'ün naaşı gözyaşları içerisinde Bodrum’dan uğurlandı.
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Hastane önünde sevenleri ve yakın arkadaşları tarafından dualar okunarak yolcu edinen Şehit Yangöz uzun araç kuyruğu ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Şehit cenazesi Emniyet Müdürlüğünde okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasından ilçeden uğurlandı.
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Şehidin naaşı yarın sabah 9’da Muğla’da düzenlenecek şehit töreninin ardından baba ocağı olan memleketi Denizli’ye götürüleceği öğrenildi.
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Şehit ateşi Denizli'ye düştü: Gözyaşları içinde uğurlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılarıyla girdiği silahlı çatışmada şehit olan Denizlili Ercan Yangöz'ün Buldan ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Yangöz'ün naaşı görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.

Bodrum’da çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
GÜNDEM
Bodrum’da çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
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