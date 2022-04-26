Bodrumlu turizmciler uyardı: Rezervasyonsuz gelmeyin

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı’na 1 hafta kala hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turistlerin kapıda kalabileceği uyarısında bulundu.
DOLUP TAŞACAK Her bayram dolup taşan Bodrum, bu yıl da Ramazan Bayramı’nda yerli turistin akınına uğrayacak. Tam sezonda 1 milyon turisti ağırlayan ilçe, bayramda da 1 milyon hedefine ulaşmayı hedefliyor. Hazırlıkları tamamlayan oteller, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında Hülya Avşar, Özcan Deniz, Gülşen, Kubat ve Funda Arar gibi güçlü sesler sahne alacak. TURİZMCLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan oteller, rezervasyonların bayrama 1 hafta kala yüzde 80 dolduğunu açıkladı. 1 milyon turisti hedefleyen Bodrum’un yaz sezonuna erken girmesi turizmcinin de yüzünü güldürdü. Bodrum’da tatil yapmak isteyen yerli turistin bayram öncesinde rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen BODER Başkanı Ömer Dengiz, “Şu anda doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Bodrum’a rezervasyonsuz gelmeyin, gerçekten kapıda kalabilirsiniz. TÜRSAP onaylı acentalardan rezervasyon yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüksek bir doluluk söz konusu olacaktır. Ramazan Bayramı’nda yüzde yüz doluluk oranlarını yakalayacağız” dedi.
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Rus milyarder Roman Abramovic’in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse, sabah saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic’in lüks yatlarından ‘Eclipse’ 22 Mart tarihinde Marmaris Gümrüklü Limanı’na demir atmıştı.
Abramovic’in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse’nin 22 saat süren 30 milyon TL’lik yakıt ikmalinin ardından limandan ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.
163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki ‘Eclipse’ dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. Mega yat askeri füzesavar sistemine de sahip.
İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup, camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.
30 milyonluk yakıt ikmali sonrası Rus milyarderin lüks yatı Türkiye'den ayrıldı
Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse'nin 22 saat süren 30 milyon TL'lik yakıt ikmalinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.
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Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, \"Turistik tesisler tiplerine göre değişkenlik göstermektedir. Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL'ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro’ya (158 bin TL) kadar çıkıyor\" dedi.
Bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getiren Ömer Faruk Dengiz, \"Yıllar sonra hayat normale döndü. Otellerden güzel haberler aldık. Bayram öncesinde bakıldığında otellerde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Bayrama kadar her gün, bu oran artmaya devam ediyor. Tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeli. Bayramda genel olarak bakıldığında 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. 27 Mart'ta yurt dışı uçuşları başladı, ilk uçuşlar İngiltere'den gerçekleşti. 15 Nisan'a kadar 15 bin yabancı turist Bodrum'a girmiş bulunuyor.\"
\" Uçaklarda yüzde 80 doluluk mevcut. Bu iyi bir oran ve her şeye rağmen uçakların dolu gelmesi iyi bir gelişme. İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden turistler, Bodrum'a gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarını önceden yapmalarını tavsiye ediyorum. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin. TÜRSAB onaylı, bilinen acentelerden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum\" diye konuştu.
Turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da \"Mart itibarıyla otellerimiz sezona hazırlandı. Nisan itibarıyla turist girişleri oldu. Özellikle Avrupa'daki paskalya tatili dolayısıyla son iki hafta çok verimli geçti. Bu sene bayram sezonun tam başlangıcına denk geliyor. İkisinin birleşmesiyle yoğun bir şekilde sezona girmiş olacağız. Bu kapsamda bütün hazırlıklar yapıldı. Çoğu otel, canlı müzik ve sanatçıları bayram programına aldı. Bizim işletmemizde de hazırlıklar yapıldı ve yoğunluk var\" diye konuştu.
10 bin euro'ya oda var: Bodrum'da rezervasyonlar doldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili ile birlikte otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro'ya kadar çıkıyor. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin" dedi.