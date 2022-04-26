Bodrumlu turizmciler uyardı: Rezervasyonsuz gelmeyin

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı’na 1 hafta kala hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turistlerin kapıda kalabileceği uyarısında bulundu.

DOLUP TAŞACAK



Her bayram dolup taşan Bodrum, bu yıl da Ramazan Bayramı’nda yerli turistin akınına uğrayacak. Tam sezonda 1 milyon turisti ağırlayan ilçe, bayramda da 1 milyon hedefine ulaşmayı hedefliyor. Hazırlıkları tamamlayan oteller, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında Hülya Avşar, Özcan Deniz, Gülşen, Kubat ve Funda Arar gibi güçlü sesler sahne alacak.

TURİZMCLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ



Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan oteller, rezervasyonların bayrama 1 hafta kala yüzde 80 dolduğunu açıkladı. 1 milyon turisti hedefleyen Bodrum’un yaz sezonuna erken girmesi turizmcinin de yüzünü güldürdü. Bodrum’da tatil yapmak isteyen yerli turistin bayram öncesinde rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen BODER Başkanı Ömer Dengiz, “Şu anda doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Bodrum’a rezervasyonsuz gelmeyin, gerçekten kapıda kalabilirsiniz. TÜRSAP onaylı acentalardan rezervasyon yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüksek bir doluluk söz konusu olacaktır. Ramazan Bayramı’nda yüzde yüz doluluk oranlarını yakalayacağız” dedi.

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FOTOĞRAF 6 Rus milyarder Roman Abramovic’in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse, sabah saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinden ayrıldı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic’in lüks yatlarından ‘Eclipse’ 22 Mart tarihinde Marmaris Gümrüklü Limanı’na demir atmıştı. Abramovic’in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse’nin 22 saat süren 30 milyon TL’lik yakıt ikmalinin ardından limandan ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi. 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki ‘Eclipse’ dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. Mega yat askeri füzesavar sistemine de sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup, camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor. 30 milyonluk yakıt ikmali sonrası Rus milyarderin lüks yatı Türkiye'den ayrıldı Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse'nin 22 saat süren 30 milyon TL'lik yakıt ikmalinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.



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