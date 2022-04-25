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BOLU

Bolu Dağı'nda can pazarı: Seyir halinde yanan araçtan atlayarak hayatını kurtardı

Bolu Dağı'nda seyir halindeyken aniden yanarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, son anda kendisini dışarı atarak hayatını kurtardı.

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Haber Merkezi AA
Bolu Dağında can pazarı: Seyir halinde yanan araçtan atlayarak hayatını kurtardı
​Bolu Dağı'nda can pazarı

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünde ilerleyen Yusuf G. yönetimindeki 14 ABN 191 plakalı otomobil, Bakacak mevkisinde motor bölümünden yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, durdurmaya çalıştığı şarampole doğru giden otomobilin kontrolünü kaybedince, son anda kendini dışarı attı.

Yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen otomobil, çevredeki ormanlık alanı da tutuşturdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanan aracı ve ormanlık alana sıçrayan alevleri kısa sürede söndürdü.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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