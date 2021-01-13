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Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oldu

Kısa sürede beyaz büründü: Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oldu

Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının durduğu Bolu Dağı’nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Bolu Dağı’nda kar
Bolu Dağı’nda kar

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.

Tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar yağışının durduğu Bolu Dağı’nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kısa süreliği yağan kar Bolu Dağı’nı beyaza bürüdü
FOTOĞRAF 5
Title
Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Title
Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.
Title
Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Title
Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.
Title
Kısa süreliği yağan kar Bolu Dağı’nı beyaza bürüdü
Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.


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