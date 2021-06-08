Gündem Boludaki bıçaklı silahlı kavgada beş kişi yaralandı Polis kopan parmağı aradı
BOLU

Bolu’daki bıçaklı silahlı kavgada beş kişi yaralandı: Polis kopan parmağı aradı!

Bolu’da, komşu iki aile arasında çıkan sözlü tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri savaş alanına dönerken kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı. Kavga sırasında bir kişinin ise parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.

Haber Merkezi İHA
Bolu haberleri: Komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i polis 5 yaralı
Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükberk mahallesi 6’ıncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerine komşu olan ve aralarında geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan Burak Sokulluoğlu ile Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler akşam saatlerinde evlerinin önünde karşılaştı.

İki grubun arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştürk kardeşlerin bıçakla saldırdığı Burak Sokulluoğlu evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.

Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.
Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Sokulluoğlu’nun arka arkaya ateş etmesi sonucu Ergün Baştürk ve Ersin Baştürk ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah sesini duyarak olaya karışan Sokulluoğlu’nun yakını Murat Acar da darp edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi.

Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.
Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KOPAN PARMAĞI ARADILAR

Bıçağın da karıştığı kavgada Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.
Kavgada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.
Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Antalya’da alkollü sürücü dehşeti: 5 araca çarpıp hurdaya çevirdi
FOTOĞRAF 9
Title
Olay, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde saat 21:45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli İlçesi’nden şehir merkezine doğru gelmekte olan 07 BIR 98 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Ö., iddiaya göre alkollü bir şekilde araç kullanarak güzergah üzerinde bulunan araçlara ve yayalara çarptı.
Title
Durumu ihbar alan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü Vatan Bulvarı üzerinde aldı. Bunun üzerine olay yerine şahsın çarptığı araçlardan ikisinin sürücüsü ve vatandaşlar da geldi. Polis ekipleri şahısların sürücüye tepki göstermesi üzerine polis otosuna alarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Title
Şahsın aracında yapılan incelemede alkol şişesine rastlandı. Aracın ön camının ise adeta iç tarafa çökerek parçalandığı görüldü. Öte yandan aracın yanlarında da darbeler olduğu görüldü.
Title
Olayda yaralanan 2 şahıs 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın Korkuteli-Antalya güzergahında 5 araca ve 5 kişiye çarptığı öğrenildi.
Title
Şahsın çarptığı bir kadını ise yakınları sakinleştirdi. Şahısların tek tek ifadelerini alan polis ekipleri konu ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Title
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mustafa Aşık, “Sabahtan beri kaçıyor. Alkollü araç kullanıyor. Bizi sıkıştırdı. Makas attı. Bizde yanına geldi. Sonra bizim üzerimize sürdü. 5 tane araç zarar gördü. Benim arkadaşımın kolu kırık” dedi.
Title
Salih Uygur ise yaşadıklarını şöyle anlattık: “Sarhoş. Bize Korkuteli’den inerken takla attırıyordu. Işıklarda yakaladım. Önüne geçtim. Sonra hanım efendiye çarptı. Sonra çocuğa çarptı. Önüne gelene çarptı. Ben de polisi aradım” diye konuştu.
Title
Antalya’da alkollü sürücü 5 araca çarpıp hurdaya çevirdi2 yaralı
Title
Antalya’da alkollü sürücü 5 araca çarpıp hurdaya çevirdi2 yaralı
Antalya’da alkollü sürücü dehşeti: 5 araca çarpıp hurdaya çevirdi
Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, güzergahı boyunca 5 araca ve 5 vatandaşa çarptıktan sonra polis ekiplerince durduruldu. Vatandaşlara dehşeti yaşatan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün aracına çarpıp hasar verdiği bir kadın ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yokuş aşağı giden belediye otobüsü kontrolden çıktı
FOTOĞRAF 12
Title
Olay, Kemerburgaz Caddesi'nde 18.30 sıralarında meydana geldi.
Title
Göktürk-Mecidiyeköy seferini yapan 48 hat numaralı İETT otobüsü, yokuş aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Title
İçinde 8 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü karşıdan gelen araçlara çarpmamak için son anda manevra yaparak refüje çıktı.
Title
Otobüs, Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Kağıthane İstasyonu inşaat alanını ayıran sac perde parçalarını altına alarak refüjde yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Title
Kazada otobüsün şoförü, kırılan ön cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoför, ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yokuş aşağı giden belediye otobüsü kontrolden çıktı
Kağıthane'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan İETT otobüsü, şoförünün son anda manevra yapmasıyla sac bariyerlere çarparak durabildi. İçinde yolcuların da olduğu otobüsün şoförü hafif şekilde yaralandı.


Abone Ol Google News
Bu korkunçgidişat durdurulmalı

Bu korkunç
gidişat durdurulmalı

Müslüman aileye saldırıya Türkiye'den ilk tepki.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.
Deniz betonla kaplı gibiydi: Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmaradaki müsilaj yoğunluğu yansıdı

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.
Korona konseri

Korona konseri

Maçka Parkı'nda salgını hiçe sayarak açık hava konseri verdiler.
ABD duyurdu

ABD duyurdu

Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamamlandı.
Bir özrü çok gördü

Bir özrü çok gördü

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
Gazze'de buruk gün

Gazze'de buruk gün

​Şehit olan öğrencilerin karnesini anneleri aldı.
Müsilaj temizlenene kadar

Müsilaj temizlenene kadar

Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği bugün başlıyor.
Akdeniz’de ‘one minute’

Akdeniz’de ‘one minute’

​KKTC Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD yerine <br>Çin formülü

ABD yerine
Çin formülü

İran'la nükleer müzakerelerden rahatsız olan İsrail, rotayı Pekin'e çevirdi.
HDP'ye yeniden <br>kapatma davası

HDP'ye yeniden
kapatma davası

​Banka hesaplarına tedbir talep edildi.
Sokak çağrısı yaptı

Sokak çağrısı yaptı

​Ahmet Şık'tan skandal sözler.
Çanakkale'ye ilk tabliye

Çanakkale'ye ilk tabliye

Seksen yedi parça zemin daha eklenecek.
HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

​Mevcut HSK'nın görev süresi dün doldu.
Alkollü sürücü dehşeti

Alkollü sürücü dehşeti

Beş aracı hurdaya çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.