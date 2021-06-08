Bolu’daki bıçaklı silahlı kavgada beş kişi yaralandı: Polis kopan parmağı aradı!

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükberk mahallesi 6’ıncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerine komşu olan ve aralarında geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan Burak Sokulluoğlu ile Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler akşam saatlerinde evlerinin önünde karşılaştı.

İki grubun arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştürk kardeşlerin bıçakla saldırdığı Burak Sokulluoğlu evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.

Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Sokulluoğlu’nun arka arkaya ateş etmesi sonucu Ergün Baştürk ve Ersin Baştürk ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah sesini duyarak olaya karışan Sokulluoğlu’nun yakını Murat Acar da darp edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi.

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Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KOPAN PARMAĞI ARADILAR

Bıçağın da karıştığı kavgada Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.

Kavgada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

Bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

FOTOĞRAF 9 Olay, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde saat 21:45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli İlçesi’nden şehir merkezine doğru gelmekte olan 07 BIR 98 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Ö., iddiaya göre alkollü bir şekilde araç kullanarak güzergah üzerinde bulunan araçlara ve yayalara çarptı. Durumu ihbar alan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü Vatan Bulvarı üzerinde aldı. Bunun üzerine olay yerine şahsın çarptığı araçlardan ikisinin sürücüsü ve vatandaşlar da geldi. Polis ekipleri şahısların sürücüye tepki göstermesi üzerine polis otosuna alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Şahsın aracında yapılan incelemede alkol şişesine rastlandı. Aracın ön camının ise adeta iç tarafa çökerek parçalandığı görüldü. Öte yandan aracın yanlarında da darbeler olduğu görüldü. Olayda yaralanan 2 şahıs 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın Korkuteli-Antalya güzergahında 5 araca ve 5 kişiye çarptığı öğrenildi. Şahsın çarptığı bir kadını ise yakınları sakinleştirdi. Şahısların tek tek ifadelerini alan polis ekipleri konu ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mustafa Aşık, “Sabahtan beri kaçıyor. Alkollü araç kullanıyor. Bizi sıkıştırdı. Makas attı. Bizde yanına geldi. Sonra bizim üzerimize sürdü. 5 tane araç zarar gördü. Benim arkadaşımın kolu kırık” dedi. Salih Uygur ise yaşadıklarını şöyle anlattık: “Sarhoş. Bize Korkuteli’den inerken takla attırıyordu. Işıklarda yakaladım. Önüne geçtim. Sonra hanım efendiye çarptı. Sonra çocuğa çarptı. Önüne gelene çarptı. Ben de polisi aradım” diye konuştu. Antalya’da alkollü sürücü 5 araca çarpıp hurdaya çevirdi2 yaralı Antalya’da alkollü sürücü 5 araca çarpıp hurdaya çevirdi2 yaralı Antalya’da alkollü sürücü dehşeti: 5 araca çarpıp hurdaya çevirdi Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, güzergahı boyunca 5 araca ve 5 vatandaşa çarptıktan sonra polis ekiplerince durduruldu. Vatandaşlara dehşeti yaşatan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün aracına çarpıp hasar verdiği bir kadın ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. BiP'te paylaş

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