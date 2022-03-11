Bolu'da yoğun kar yağışı: İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi durduruldu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.
Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.
FOTOĞRAF 66
İstanbul beyaza büründü: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı dün akşam saatlerinde İstanbul'a giriş yaptı. Bugün sabah saatlerinde kent genelini beyaza bürüyen yağış, ortaya karpostallık görüntüler çıkardı. Şehrin sembol noktalarında oluşan görüntüler vatandaşları adeta büyüledi. İşte Ayasofya'dan İstanbul Boğazı'na kadar birçok sembol noktadan kareler...
FOTOĞRAF 5
İstanbul'da kar yağışı ara ara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü tedbirlere uyarak otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 17.30 sıralarında trafik yüzde 11 seviyelerine düştü.
Boş kalan yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda dron ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı iş çıkışı mesai saati bitiminde yüzde 11'e düştü. Yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi.