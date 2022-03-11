Gündem Boluda yoğun kar yağışı İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi durduruldu
BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı: İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi durduruldu

Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Boluda yoğun kar yağışı: İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi durduruldu
Arşiv

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

İstanbul beyaza büründü: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
FOTOĞRAF 66
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul beyaza büründü: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı dün akşam saatlerinde İstanbul'a giriş yaptı. Bugün sabah saatlerinde kent genelini beyaza bürüyen yağış, ortaya karpostallık görüntüler çıkardı. Şehrin sembol noktalarında oluşan görüntüler vatandaşları adeta büyüledi. İşte Ayasofya'dan İstanbul Boğazı'na kadar birçok sembol noktadan kareler...

İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
FOTOĞRAF 5
Title
İstanbul'da kar yağışı ara ara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü tedbirlere uyarak otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı.
Title
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 17.30 sıralarında trafik yüzde 11 seviyelerine düştü.
Title
Boş kalan yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda dron ile havadan görüntülendi.
Title
Title
İstanbul'da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı iş çıkışı mesai saati bitiminde yüzde 11'e düştü. Yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi.

Bembeyaz İstanbul

Bembeyaz İstanbul

​Şehrin sembol noktaları görenleri kendisine hayran bıraktı.
Genç Rabia acı haber

Genç Rabia acı haber

​Sokak köpeklerinden kaçarken araba çarpmıştı.
Halk TVden algı operasyonu: Hırvatistanda düşen İHA haberini Bayraktar TB2 fotoğrafıyla servis ettiler

​ABD Başkanı Joe Biden tek tek duyurdu.

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Erdoğan: 2014'te Batı işgale susmasalardı bugün bu tablo olmazdı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.