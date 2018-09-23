Gündem Bomba gibi patladı Araç kullanılamaz hale geldi
İSTANBUL

Bomba gibi patladı: Araç kullanılamaz hale geldi

Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Bahçelievler’de çakmak gazı bomba gibi patladı
IHA
Bahçelievler’de çakmak gazı bomba gibi patladı
Bahçelievler’de çakmak gazı bomba gibi patladı
IHA
Bahçelievler’de çakmak gazı bomba gibi patladı

İstanbul Bahçelievler’de park halindeki bir otomobil içerisinde çakmak gazı patladı. Çakmak gazı kokladıkları iddia edilen 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan otomobil içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 genç, iddiaya göre otomobilin içerisinde çakmak gazı çekti. Çakmak gazının otomobile yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince sıkışan gaz bomba gibi patladı. 3 gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına aldı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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