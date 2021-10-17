Gündem Boş kutu işinden etti Davacı olan güvenlik görevlisi tazminat kazandı
GAZİANTEP AKTÜEL

Boş kutu işinden etti: Davacı olan güvenlik görevlisi tazminat kazandı

Gaziantep'te boş karton televizyon kutusunun bir çalışan tarafından iş yerinden götürülmesini engellemediği iddiasıyla işten çıkarılan güvenlik görevlisinin açtığı davada işçiyi haklı bulan mahkeme, işverenin 8 bin 296 lira kıdem ve ihbar tazminatını yasal faiziyle ödemesine hükmetti. Gaziantep Bölge Adli Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, iş mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

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Haber Merkezi AA
Boş kutu işinden etti: Davacı olan güvenlik görevlisi tazminat kazandı
Arşiv

Bir güvenlik şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan T.Y, şirketteki boş televizyon kutusunun başka bir çalışan tarafından götürülmesini engellemediği gerekçesiyle işten çıkarıldı. T.Y, eşyanın değersiz olduğunu, kendisine o eşyanın korunması için talimat verilmediğini ve işinde bir ihmalinin bulunmadığını belirterek Aralık 2017'de mahkemeye kıdem ve ihbar tazminatı davası açtı. Gaziantep 3. İş Mahkemesinde 2 Şubat 2019'da yapılan yargılamada, "boş karton televizyon kutusunun bir maddi değerinin olmadığı, davacıya bu kutunun saklanması ve korunması yönünde bir talimat verilmediği" gerekçesiyle güvenlik görevlisine 8 bin 296 lira kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmedildi.

İşveren, "Güvenlik görevlisinin iş arkadaşının iş yerine ait malzemeyi eve götürmesine göz yumarak doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı hareket ettiği, görev yerinde durmadığı, görevi ifa etmediği, devriye atması gerekirken hatırlatmalara rağmen kulübede arkadaşları ile telefonla oynadığı ve iş akdinin bu sebeplerle haklı nedenle feshedildiğini" savunarak, yerel mahkemenin kararına itiraz etti.

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Bölge Adliye Mahkemesi kararı hukuka uygun buldu

Gaziantep Bölge Adli Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, işverenin itirazı üzerine dosyayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından 1 Ekim 2021'de kararını veren daire, ilk derece mahkemesinin kararının dayandığı deliller ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığına ve kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğuna karar verdi.

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Karar kesinleşti

İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, kararın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Müvekkil çok küçük bir sebepten belki de kusur bile kabul edemeyeceğimiz bir olaydan dolayı haksız bir şekilde işten çıkarılmıştır ve yaklaşık 8 bin lira civarında kıdem ve ihbar tazminatı vardı. Bu tutarın da faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi ve böylelikle karar kesinleşmiş oldu." dedi.

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