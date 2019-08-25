Gündem Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı
İSTANBUL

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Yedi ay önce evlenen uzman çavuş, boşanmak isteyen eşinin evini basarak kurşun yağdırdı. Daha önceki eşinden olan çocuklarının önünde dehşet yaşayan kadını ölmekten polis ekipleri son anda kurtardı. Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezine götürdü.

Haber Merkezi IHA
Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezine götürdü.
Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezine götürdü.

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezir Sokak’ta öğlen 13.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 ay önce evlenen uzman çavuş ve eşi bir süre önce kavga ederek ayrıldı.

Konuşmak ve barışmak için eşinin evine gelen uzman çavuş ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve uzman çavuş yanında getirdiği tabanca ile havaya 4-5 el ateş açtı.

Eşinin bir önceki evliliğinden olma iki çocuğu önünde dehşeti yaşayan kadını ölümden son anda polis ekipleri kurtardı. Evin içinde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran uzman çavuşu polisler etkisiz hale getirdi.

  • Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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