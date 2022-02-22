Gündem Böyle komşu düşman başına Paspasları ve su sayaçlarını ateşe verdi
İSTANBUL

Böyle komşu düşman başına: Paspasları ve su sayaçlarını ateşe verdi

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Böyle komşu düşman başına: Paspaslarını ve su sayaçlarını ateşe verdi
Paspaslarını ve su sayaçlarını ateşe verdi.

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.

ATEŞE VERMİŞ


Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü. İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü. Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu
FOTOĞRAF 26
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Hangi ilçeler 81. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...<br><br>
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Yüksekova, Hakkari<br><br>
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Kahta, Adıyaman<br><br>
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Edremit, Balıkesir<br><br>
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Polatlı, Ankara<br><br>
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Ünye, Ordu<br><br>
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Ergani, Diyarbakır<br><br>
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Kozan, Adana<br><br>
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Cizre, Şırnak<br><br>
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Elbistan, Kahramanmaraş<br><br>
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Ereğli, Konya<br><br>
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Lüleburgaz, Kırklareli<br><br>
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Bandırma, Balıkesir<br><br>
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Fethiye, Muğla<br><br>
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Nazilli, Aydın<br><br>
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Akhisar, Manisa<br><br>
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Erciş, Van<br><br>
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Manavgat, Antalya<br><br>
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Ereğli, Zonguldak<br><br>
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Siverek, Şanlıurfa<br><br>
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İskenderun, Hatay<br><br>
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Çorlu, Tekirdağ<br><br>
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İnegöl, Bursa<br><br>
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Alanya, Antalya<br><br>
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Tarsus, Mersin<br><br>
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Gebze, Kocaeli<br><br>
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. Bu 82 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. Peki bu 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...


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