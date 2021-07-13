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MARDİN

Böyle vandallık görülmedi: Tarihi medresenin duvarlarına kıydılar

Mardin'de tarihi medresenin duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Böyle vandallık görülmedi: Tarihi medresenin duvarlarına kıydılar
Tarihi medresenin duvarlarına kıydılar.

Artuklu ilçesinde bulunan onlarca eserden birisi olan, yapımına Artuklu Dönemi'nde başlanan ve Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanan Kasımiye Medresesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

DUVARLAR TAHRİP ETTİLER

Yapımından bu yana yüzyıllardır mükemmel yapısıyla ayakta kalan tarihi medresedeki taş işçiliği, süsleme motifleri, görenleri hayran bırakıyor. Kentin simgeleri arasında yer alan ve Mardin'in en büyük yapılarından olan medresenin avlusunda ise bir çeşme ve havuz bulunuyor.

İSİMLERİNİ YAZDILAR

Ziyarete açık olan havuzun etrafındaki tarihi duvarlar ise kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.

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