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Böyle vicdansızlık görülmedi: Arkadaşları ellerini arkadan bağlayıp gasp etti

İstanbul Sultangazi'de Pakistan uyruklu bir gencin yardım çığlıkları şoke eden olayı ortaya çıkardı. Üç arkadaşı tarafından elleri arkadan bağlanarak, parası ve cep telefonu gasp edilen kişi, evin açık olan penceresinden yardım isteyince çilingir çağrılarak kurtarıldı. Kayıplara karışan şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Gasp edilen genci, polis kurtardı.
Gasp edilen genci, polis kurtardı.

Olay, önceki gün saat Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elleri arkadan bağlı kişi, 139 Sokak'taki binanın giriş katındaki evin açık olan penceresinden bağırarak yardım istedi. Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde bir kişinin ellerinin arkadan bağlı olduğunu gördü.


Bıçakla gasp anları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:35
Bıçakla gasp anları güvenlik kamerasında
Gaziantep'te sokakta bir vatandaşın bıçakla gasp edilme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gasp olayını gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.


  • Polise, 3 kişi tarafından gasp edildiğini söyleyen kişi, parasının ve cep telefonun gasp edildiğini söyledi. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen kişinin, açık olan pencereden vatandaşların yardımıyla arkadan bağlı olan elleri çözüldü.

Evin anahtarının kaçan kişiler tarafından alındığını öğrenen polis, kapıyı açamayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla açılan kapı sonrasında Pakistan uyruklu kişi, ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

Kapıyı kendisi açmış

Polis merkezinde olayla ilgili bilgi veren Pakistanlı kişi, evde olduğu sırada 3 arkadaşının yanına geldiğini, kısa bir sohbetten sonra cep telefonu ve parasını istediklerini söyledi. Arkadaşlarına direndiğini, aralarında bir arbede yaşandığını, arkadaşları tarafından ellerinin arkadan bağlandığını, cep telefonu ve parasının gasp edildiğini, ardından 3 kişinin kapıyı üzerine kilitledikten sonra kaçtıklarını ifade etti.

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