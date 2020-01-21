Boynundan vuruldu: 'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

Zonguldak'taki olay, sabah saatlerinde Ereğli Gülüç beldesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Ogün B. ile akaryakıt istasyonunda çalışan Fadıl Ö. ilk olarak telefonda tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Ogün B. akaryakıt istasyonuna giderek Fadıl Ö. ile tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında silahını çeken Fadıl Ö., Ogün B'yi boynundan vurarak yaraladı.
Fadıl Ö. olay yerinden kaçarken, Ogün B. ise çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı.
Doktorların müdahalede bulunduğu Ogün B., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sedyeyle hastaneden çıkarılan Ogün B., gazetecilere dönerek, "Boynundan vuruldu ölmedi. Alamıyorlar canını yazın" dedi.
Olayın ardından kaçan Fadıl Ö., polis tarafından kullandığı silahla birlikte Alaplı ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.