Gündem Bozcaada ve Gökçeadaya feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü, fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
Bozcaada ve Gökçeadaya feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

Bozcaada’da tüm feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkalenin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
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Açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00; Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00; Kabatepe’den ise saat 09.00 seferi iptal edildi.
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Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli
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Tüm seferler iptal edildi
Bozcaada’da tüm feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali
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Çanakkalede şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal oldu.
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizindeki poyraz nedeniyle Gökçeada ile Bozcaadaya bugün yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Seferler fırtına nedeniyle geçici bir süre yapılamayacak.
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Feribot seferlerine fırtına engeli
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılacak feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de feribot seferlerine lodos engeli: Geçici olarak durduruldu
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle bazı feribot seferlerini geçici olarak askıya aldı.
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Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “30.11.2021 Salı (bugün) Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerimiz saat 08:25 itibariyle geçici süreyle durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildiriyor.
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Öte yandan, boğazın yanı sıra karada da zor anlar yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar lodos fırtınasıyla mücadele ediyor.
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Çanakkale'de feribot seferlerine lodos engeli: Geçici olarak durduruldu
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğaz hattındaki gemi seferleri geçici olarak askıya alındı.

Feribot seferleri iptal
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizinde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Bozcaadadan saat 11.00da, Geyikliden saat 14.00da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
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Öte yandan, Bozcaadadan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00da, Geyikliden yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00de gerçekleştirilecek.
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Feribot seferleri iptal
Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
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