İletişim Başkanlığı, PYD/YPG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Aynularap halkının, terör örgütünün zulümlerini anlattığı bir film hazırladı. Filmde, 2011’de Suriye rejiminin bölgeyi PKK/YPG’ye teslim etmesinden sonra Kürt halkına yönelik daha da artan baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi muameleler bizzat bölge halkının tanıklığıyla gözler önüne serildi. PKK/YPG’nin gerçek yüzü, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 8 dakikalık bir filmle gösterildi. PYD/YPG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Ayn el Araplıların yer aldığı filmde, terör örgütünden kaçan 6 tanık yaşadıklarını paylaştı.
TÜRKİYE TEK BAŞINA BİZİ SAVUNDU
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Terör örgütü PYD/YPG’nin gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin...” mesajıyla paylaştığı filmde, 2011’de Suriye rejiminin bölgeyi PKK/YPG’ye teslim etmesinden sonra Kürt halkına yönelik daha da artan baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi muameleleri bizzat bölge halkının tanıklığıyla gözler önüne serildi. Filmde tanıklar, PYD/YPG’nin kesinlikle Suriye Kürtlerini temsil etmediğini, bir terör örgütü olduğunu ve ideolojisinin de Kandil’e dayandığını vurgularken, tüm dünyanın bu gerçeği görmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Tanıklar, ayrıca, “Türkiye tek başına bizi savundu, bizi korudu ve bizi yapılan zulmü durdurdu. Türk halkı bize çok yardım etti.” ifadelerini de kullanıyor.