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AYDIN

Bu camide 236 yıldır ezan sesi hiç susmadı

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi’nde bulunan ve 18. yüzyılda yapılan ‘Cihanoğlu Camii’nde 236 yıldır ezan sesi hiç susmadı.

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Haber Merkezi İHA
Bu camide 236 yıldır ezan sesi hiç susmadı
Cihanoğlu Camii

Ege Bölgesi’nin önemli ’ayanlık’ merkezlerinden birisi olan Aydın’da, Cihanoğulları tarafından yapılan bir çok eserlerden biri olan Cihanoğlu Camii aradan geçen 2,5 asra rağmen hala ayakta. Cincin Mahallesi’nde Cihanoğlu Ailesi tarafından Abdülaziz Efendi adına 1785 yılında yaptırılan cami Koçarlı kent merkezinin en eski camisi olma özelliğini taşıyor. Dönemin ustaları tarafından çeşitli tasvirlerle donatılan camide 236 yıldır aralıksız olarak ibadet yapılıyor. Kare planlı olan ve yerden 2 metre yüksek yapılan camide yükseltiye bağlı olarak ön revak bölümünde iki yönlü 11 basamaklı merdiven ve cami bahçesinde 8 çeşmeli şadırvan yer alıyor.

1850’li yıllarda olmak üzere birkaç defa onarım geçiren caminin en son onarımı ise 2009-2011 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında duvarlar kazınarak sıva altında kalan manzara resimleri ortaya çıkartıldı. Çalışmaların ardından cami yepyeni bir görünüme kavuşan caminin son hali görenleri kendine hayran bırakıyor.

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