Gündem Bu kez aday Ankaradan olacak AK Partinin Başkentteki bir numarası 2019dan mesajı aldık dedi
POLİTİKA

Bu kez aday Ankara'dan olacak: AK Parti'nin Başkent'teki bir numarası '2019'dan mesajı aldık' dedi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da, vatandaşın Ankaralı bir aday tercih ettiğini bir önceki seçimlerde gördüklerini söyleyen Özcan, önümüzdeki seçimde adayın Ankaralı olacağını belirtti. "Tek Ankaralı diye belediye başkanı seçerseniz 3 senede yaşananları görüyoruz" da diyen Özcan, "Biz mesajı aldık, seçmeni sorgulamıyoruz. Saygı duyduk" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu kez aday Ankaradan olacak: AK Partinin Başkentteki bir numarası 2019dan mesajı aldık dedi
Hakan Han Özcan

TVNET ekranlarında canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan oldu. Özcan, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BİZ MESAJI ALDIK"

Bir sonraki seçimde gösterecekleri adaya ilişkin konuşan Özcan, vatandaşın Ankara'da, Ankaralı bir aday istediği mesajını aldıklarını belirterek, "Ben aynı zamanda esnafım. Fanusun içerisinde değiliz. Bakanlarımıza ve hükümetimize de eleştirilerimizi yapıyoruz. Ne yazık ki, 'Ben Ankaralı istiyorum' diyorlar. Tek Ankaralı diye belediye başkanı seçerseniz 3 senede yaşananları görüyoruz. Seçmeni sorgulamıyoruz. Saygı duyduk" dedi.

Özcan'ın ifadeleri şöyle:

  • "Her seçimin ayrı bir şeyi vardır. Yerel ile genel seçimi karıştırmamak lazım. Bir analiz yaptık. İnsanlar burası megakent başkent kendisini ispatlamış bir şehir. Bakanlık döneminde de iyi işler yapmış Haseki’yi aday gösterdik. Vatandaşlar yerel aday istedi, onu tercih etti. Ankaralı bize bu mesajı verdi. Biz mesajı aldık."

Öte yandan Özcan "Sayın Gökçek'in yeniden adaylığı söz konusu olur mu?" sorusunu da "Sanmıyorum. Çok seven de var çok sevmeyen de var" ifadeleriyle cevapladı.

Bu kez aday Ankara'dan olacak: AK Parti'nin Başkent'teki bir numarası '2019'dan mesajı aldık' dedi ​
OYNAT 00:36
Bu kez aday Ankara'dan olacak: AK Parti'nin Başkent'teki bir numarası '2019'dan mesajı aldık' dedi ​
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da, vatandaşın Ankaralı bir aday tercih ettiğini bir önceki seçimlerde gördüklerini söyleyen Özcan, önümüzdeki seçimde adayın Ankaralı olacağını belirtti. 'Tek Ankaralı diye belediye başkanı seçerseniz 3 senede yaşananları görüyoruz' da diyen Özcan, 'Biz mesajı aldık, seçmeni sorgulamıyoruz. Saygı duyduk' dedi.

AK Parti İl Başkanı Özcan: Mansur Yavaş Ankara'nın marka değerini düşürüyor
OYNAT 03:10
AK Parti İl Başkanı Özcan: Mansur Yavaş Ankara'nın marka değerini düşürüyor
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET canlı yayınında AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara'yı kaybetmediğini belirterek, 'AK Parti olarak 25 ilçenin 19'unu, Cumhur İttifakı olarak da 25 ilçenin 22'sini kazandık.' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'nın marka değerini düşürdüğünü söyleyen Özcan, ''Bir kilo et dağıtıyorum diyerek' billboardlara yazı asıyor. Yabancı devlet başkanları gelip bunu görüyor. Bu yakışmaz.' ifadelerini kullandı.
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