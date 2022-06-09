TVNET ekranlarında canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan oldu. Özcan, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BİZ MESAJI ALDIK"

Bir sonraki seçimde gösterecekleri adaya ilişkin konuşan Özcan, vatandaşın Ankara'da, Ankaralı bir aday istediği mesajını aldıklarını belirterek, "Ben aynı zamanda esnafım. Fanusun içerisinde değiliz. Bakanlarımıza ve hükümetimize de eleştirilerimizi yapıyoruz. Ne yazık ki, 'Ben Ankaralı istiyorum' diyorlar. Tek Ankaralı diye belediye başkanı seçerseniz 3 senede yaşananları görüyoruz. Seçmeni sorgulamıyoruz. Saygı duyduk" dedi.

Özcan'ın ifadeleri şöyle:

"Her seçimin ayrı bir şeyi vardır. Yerel ile genel seçimi karıştırmamak lazım. Bir analiz yaptık. İnsanlar burası megakent başkent kendisini ispatlamış bir şehir. Bakanlık döneminde de iyi işler yapmış Haseki’yi aday gösterdik. Vatandaşlar yerel aday istedi, onu tercih etti. Ankaralı bize bu mesajı verdi. Biz mesajı aldık."

Öte yandan Özcan "Sayın Gökçek'in yeniden adaylığı söz konusu olur mu?" sorusunu da "Sanmıyorum. Çok seven de var çok sevmeyen de var" ifadeleriyle cevapladı.

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OYNAT 00:36 Bu kez aday Ankara'dan olacak: AK Parti'nin Başkent'teki bir numarası '2019'dan mesajı aldık' dedi ​ AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da, vatandaşın Ankaralı bir aday tercih ettiğini bir önceki seçimlerde gördüklerini söyleyen Özcan, önümüzdeki seçimde adayın Ankaralı olacağını belirtti. 'Tek Ankaralı diye belediye başkanı seçerseniz 3 senede yaşananları görüyoruz' da diyen Özcan, 'Biz mesajı aldık, seçmeni sorgulamıyoruz. Saygı duyduk' dedi. BiP'te paylaş

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