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Gündem Bu köy Venediki aratmıyor Evlerinin altından su geçiyor
ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor

Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor

Çanakkale’de evlerin altından su akan köy Venedik’i andırıyor. Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, “Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Evlerin altından akan su binaları serin tutuyor.
Evlerin altından akan su binaları serin tutuyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy’de evlerin altından geçen kanallardan su akıyor. Köylüler evlerinde su sesiyle yaşıyor. Köylüler su ihtiyacı için evlerinden dışarı çıkmadan kanaldan su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köylüler evlerinin altından geçen kanalda bulaşıklarını yıkıyor.

Köylüler evlerinin altından geçen kanalda bulaşıklarını yıkarken, sulama ihtiyaçlarını da kanaldan karşılıyor. Evlerinin altından geçen su sayesinde köylüler yaz sıcaklarından pek etkilenmiyor. Evlerin altından akan su binaları serin tutuyor. Ağaçköy Venedik köyü olarak biliniyor.

Evlerin altından akan su binaları serin tutuyor.

Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, şu şekilde açıklamada bulundular:

  • “Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor. Biz çok memnunuz. Köydeki çok sayıda evin altından su geçiyor.”

Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor
FOTOĞRAF 11
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Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy’de evlerin altından geçen kanallardan su akıyor.
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Köylüler evlerinde su sesiyle yaşıyor.
Title
Köylüler su ihtiyacı için evlerinden dışarı çıkmadan kanaldan su ihtiyaçlarını karşılıyor.
Title
Köylüler evlerinin altından geçen kanalda bulaşıklarını yıkarken, sulama ihtiyaçlarını da kanaldan karşılıyor.
Title
Evlerinin altından geçen su sayesinde köylüler yaz sıcaklarından pek etkilenmiyor.
Title
Evlerin altından akan su binaları serin tutuyor. Ağaçköy Venedik köyü olarak biliniyor.
Title
Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, şu şekilde açıklamada bulundular:
Title
“Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor. Biz çok memnunuz. Köydeki çok sayıda evin altından su geçiyor.”
Title
Title
Title
Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor
Çanakkale'de evlerin altından su akan köy Venedik'i andırıyor. Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, “Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor" ifadelerini kullandı.
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