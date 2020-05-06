Çanakkale haberleri: Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor Çanakkale’de evlerin altından su akan köy Venedik’i andırıyor. Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, “Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2020, 10:53 İHA