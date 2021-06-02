Bu seyre doyum olmaz: Çamlıca Kulesi ilk ziyaretçilerini ağırladı

Tek çatının altında toplanan vericilerle ilk kez 100 radyo aynı anda yayın yaparken; 49 katlı kulenin kıvrımlı kısımları da İstanbullulara yaşam alanı sunmuş oldu.

İstanbul’un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı. Kulenin ilk ziyaretçilerinden biri Yeni Şafak oldu. Şehrin en gözde tepelerinden Çamlıca, uzun yıllar boyunca 33 tane anten yığınının işgali altındaydı. Elektromanyetik alan kirliliği olması gerekenin 6,5 katından fazlaydı. Kulenin tamamlanmasıyla birlikte eşik değeri 3’te birinin altına düşerek kirlilik 15 kat azaltılmış oldu.

Tek çatının altında toplanan vericilerle ilk kez 100 radyo aynı anda yayın yaparken; 49 katlı kulenin kıvrımlı kısımları da İstanbullulara yaşam alanı sunmuş oldu.

Girişte her ziyaretçinin HES Kodu kontrolü yapıldı, ateşleri ölçüldü. 1 dakika 10 saniye süren asansör yolculuğunun ardından ziyaretçiler aynı zamanda İstanbul’un plakası da olan 34’üncü kata ulaştı. Bazıları bol bol fotoğraf çekerken, bazı ziyaretçiler görevlilerden kule hakkında bilgi aldı.n

BİR BAKIŞTA YEDİ TEPELİ İSTANBUL

Vatandaşların özel araç ve toplu taşımayla ulaşılabilecekleri yaşam merkezine Çamlıca Camii ve Altunizade metrobüs duraklarından ring hizmeti veriliyor. Çamlıca tepesinin doğal dokusunu bozmadan yeşillikler arasında yükselen kulenin girişinde bir fuaye, sergi alanı ve artırılmış gerçeklik kısmı bulunuyor. İstanbul’u 360 dereceden izlemek isteyenler kulenin içerisinde yer alan panoramik seyir imkânı sağlayan 3 asansörle 33’üncü ve 34’üncü kata çıkabiliyor. Asansörden kata adım atar atmaz vatandaşlar, İstanbul’a tepeden bakma fırsatını yakalıyor. Ayrıca seyir terasının etrafında bulunan yüksek çözünürlüklü kameralarla ziyaretçiler Ayasofya camii, Topkapı, Beylerbeyi, Kız Kulesi, Dolmabahçe ve Süleymaniye olmak üzere 20 tane tarihi esere yakından bakabiliyor. Vatandaşlar isterlerse kendi resimleriyle kule hatırası posta pulu satın alıyor ya da öz çekim alanlarında fotoğraf çektirebiliyor. Kulenin 39’uncu ve 40’ıncı katında restoran ve kafe yer alıyor.

Vatandaşlar isterlerse kendi resimleriyle kule hatırası posta pulu satın alıyor ya da öz çekim alanlarında fotoğraf çektirebiliyor. Kulenin 39’uncu ve 40’ıncı katında restoran ve kafe yer alıyor. Dünya mutfaklarının tadına bakmak isteyenler restoranın her kısmından eşsiz manzaraya karşı yemeklerini yiyebiliyor.

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FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA İLHAN

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMIŞ OLDU

Çamlıca kulesiyle dört tane başarı hikayesi yazdıklarını kaydeden PTT Kule AŞ Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt şunları kaydetti: “Birincisi yüz radyo yayını eş zamanlı aynı binada dünyanın hiçbir yerinde yok. İkincisi kuleyi devreye almadan önce Çamlıca Tepesi’nde 33 tane demir yığını bulunuyordu, bunu kaldırmış olduk. İstanbul’un şehir silüetine katkı sağlayarak çevreci bir alana dönüştürdük. Üçüncü başarı kule olmadan önce bu bölgedeki elektro manyetik alan kirliliği olması gerekenden 6 buçuk kat fazlaydı, böylelikle eşik değerini 3’te birine düşürdük. Toplamda 15 kat azaltılmış bir manyetik alandan bahsediyoruz. Elektro manyetik alan kirliliğinden kurtardık. Dördüncü başarı hikayesi ise enerji verimliliği 33 tane demir yığınında bulunan anten birleştirildiği için enerji tasarrufu sağlamış olduk. Giderleri üç katı azaldı.”

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