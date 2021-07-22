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ANKARA

Meteoroloji yarın için dört bölgeyi uyardı

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden dört bölge için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Çorum, Gümüşhane, Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve (Isparta hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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