Bulgaristan'dan Amerika'ya giden gemi Marmara'da arızalandı

​İYİ Parti'li Orhun Ertürkmen: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını destekliyoruz



İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Onlar belediye başkanlığına devam edecek' sözlerine rağmen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklediklerini belirtti. Ertürkmen, 'Biz iki belediye başkanımızla da tamamız, kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyoruz. Genel başkanımız da kazanıyor ama başbakanlık iddiasıyla çıktığı için onu buraya koymuyoruz' dedi.



