Gündem Bulgaristandan Amerikaya giden gemi Marmarada arızalandı
İSTANBUL

Bulgaristan'dan Amerika'ya giden gemi Marmara'da arızalandı

Marmara Denizi açıklarında Bulgaristan'dan Amerika'ya seyir halindeyken, Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) arızası yapan yük gemisi, Küçükçekmece demir sahasına demirletildi.

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Haber Merkezi DHA
Bulgaristandan Amerikaya giden gemi Marmarada arızalandı
İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Küçükçekmece Demir Sahasına demirletti.

Bulgaristan'dan Amerika'ya seyir halinde olan, Hanne Danıca adlı 72 metre boyundaki yük gemisi, Marmara Denizi açıklarında, ECDIS arızası yaptı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Küçükçekmece Demir Sahasına demirletti.

DHA

DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bulgaristan'dan Amerika'ya seyir halindeyken ECDIS arızası yapan Hanne Danıca isimli 72 metre boyundaki yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve Kurtarma-7 Römorkörümüz eşliğinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

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