Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Burnu bile kanamadan kurtuldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

İstanbul'daki kazada hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

İstanbul Şişli'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilden sürücü yara almadan kurtuldu.

Haber Merkezi DHA
Şişli'deki kazada otomobil hurdaya döndü.
Şişli'deki kazada otomobil hurdaya döndü.

İstanbul'daki kaza, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli, Bomonti çıkışında sabaha doğru saat 04.15 sıralarında meydana geldi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen J.İ., iddiaya göre aşırı hızlı kullandığı 34 BIY 007 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel çıkışında bariyerlere vurdu.

Kazada ön kısmı parçalanan otomobilin bazı parçaları çevreye savruldu. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü J.İ. şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olmaması nedeniyle kaza yerinden ayrıldı.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Orta Doğuya yığınak

Orta Doğu'ya yığınak

​Savaş gemisi ve Patriot hava savunma bataryası gönderiyor.
Havadan tespit edildi

Havadan tespit edildi

Kural ihlali yapanlara ceza kesildi.
Dolar hamlesi

Dolar hamlesi

​Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 30'a indirildi.
Aramalar<br>yeniden başladı

Aramalar
yeniden başladı

Uçuruma düşen AA muhabiri için ekipler seferber.
Trabzonspor'a geliyor

Trabzonspor'a geliyor

Transferi bordo-mavili futbolcu açıkladı.
Üstü kapalı tehdit

Üstü kapalı tehdit

Trump'tan Çin'e: Kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz.
Meteoroloji<br>saat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Merkez Bankası'nın hamleleri oyunları bozdu.
İstanbul<br>takvimi hazır

İstanbul
takvimi hazır

Takvime göre seçim süreci bugün başladı.
Türkiye'yi <br>şikayet ediyor

Türkiye'yi
şikayet ediyor

Mesajlarını iç kamuoyundan çok Batı'ya veriyor.
AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

İstanbul seçimleri için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Bu neyin hazırlığı

Bu neyin hazırlığı

ABD'de İran'a yönelik tehditler ve hazırlıklar artıyor.
HDP'nin<br>kayyum rövanşizmi

HDP'nin
kayyum rövanşizmi

Sur'da 145 işçinin görevine son verilmişti.
CHP mescide<br> izin vermedi

CHP mescide
izin vermedi

7 kez önerge sunuldu ama adım atılmadı.
Almanlar<br>inşaatı bitiremiyor

Almanlar
inşaatı bitiremiyor

İstanbul Havalimanı hakkında kara propaganda yapıyorlardı.
PKK'dan<br>Ekrem'e tam destek

PKK'dan
Ekrem'e tam destek

PKK, 31 Mart'ta verdiği desteği 23 Haziran'da da sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.