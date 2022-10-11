Bursa'da kaynak yaparken iş yerini yaktı

Ekonomi

Renault'tan sonra Nissan'ın da varlıkları Rus devletine devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Japon şirketi Nissan'ın Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu. Rusya'da daha önce de Renault şirketinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.